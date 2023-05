Está de vuelta: Johnny Depp aparece en el Festival de Cannes con la cinta 'Jeanne du Barry'

París, Francia.- Luego de la controversia que se vivió entre el actor de Hollywood, Johnny Depp y su exesposa la actriz Amber Heard quienes enfrentaron un juicio de seis semanas en una Corte en Virginia tras demandarse mutuamente, el famoso de 59 años de edad reapareció debido a que es el protagonista de la cinta Jeanne du Barry, dirigida por Maïwenn y donde le da vida al rey Luis XV. Pese a que se trata de un esperado regreso, ha habido controversia pues hay quienes afirman, a diferencia de Heard, el famoso puede estar siendo parte del sexismo en el séptimo arte.

La película protagonizada por el actor quien a su vez ha ganado fama tras haber protagonizado cintas como Charlie y la Fábrica de Chocolates, Piratas del Caribe o El barbero demoniaco, fue la encargada de inaugurar el 76 Festival de Cannes, certamen del cual este año forma parte la actriz de Marvel, Brie Larson aunque en su caso, figura como jurado. Durante una conferencia de prensa, la actriz protagonista de la cinta Capitana Marvel fue cuestionada sobre cómo se sentía por la presencia del famoso, esto en relación a que la famosa forma parte del movimiento MeToo y Time's Up cuyo objetivo es el de acabar con el machismo y hacer justicia tras crímenes de índole sexual en la industria, lo que Amber Heard denuncio y por lo que el jurado falló a favor del actor.

¿Me estás preguntando eso? Hum, no entiendo la correlación entre esta pregunta y yo. La veré cuando toque. No sé cómo me siento al respecto, francamente", respondió de manera muy tararte la actriz.