Igual que Shakira: Fans de Aracely Arámbula recomiendan brutal venganza en contra de Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que, a lo largo de este mes de mayo, Luis Miguel no ha hecho más que aparecer en los titulares de los medios de comunicación, ya sea por su próximo concierto en tierras mexicanas, la futura boda de su hija mayor, Michelle Salas o por la tremenda balconeada que la expareja del cantante, Aracely Arámbula le tiró el pasado fin de semana al 'Sol de México', durante su estancia en la conferencia de Jorge Lozano H., Estado civil: Ingobernable.

Como algunos recordarán, la protagonista de La Madrastra acudió al espectáculo en compañía de su querida amiga, Michelle Vieth. A su vez, el orador se percató de la presencia de ambas actrices, por lo que se acercó a ellas para presentarlas, al mismo tiempo que las cuestionaba si era posible ser pareja de un "cucaracho" (adjetivo que Jorge utiliza para referirse a un mal amor), sobrevivir y salir "ingobernable", a lo que Arámbula, ni corta ni perezosa respondió:

¡Claro! Osea mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil: Ingobernable. ¡Arriba Chihuahua!", sentenció Aracely Arámbula.

Aunque Aracely Arámbula no mencionó, en ningún momento, el nombre del cantante de La chica del bikini azul, esto no evitó que todos los presentes (y no presentes) atribuyeran sus declaraciones directamente a Luis Miguel, puesto es bien sabido que la actriz se encuentra muy molesta con él, principalmente por el hecho de que, después de que se separó de ella, él se cortó relación completa con sus hijos: Daniel y Miguel.

Por otro lado, se sabe perfectamente que Arámbula estaría enojada con el cantante de La incondicional porque, desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, dejó de pagar la manutención de ambos niños, motivo por el que la actriz de Las vías del amor ha tenido que hacerse cargo completamente de los niños. Todo esto aunado al hecho de que, últimamente, se han filtrado fotografías en las que se aprecia que Luis Miguel se encuentra más al pendiente del bienestar de las hijas de Paloma Cuevas que de sus propios vástagos.

Aracely Arámbula balconeó a Luis Miguel en show de Jorge Lozano H

Derivado de ello (y aunque 'El Sol' es uno de los cantantes más queridos de todo México), mucha gente ha tomado partido en favor de Aracely, al grado en el que el día de ayer, la frase: "Rey Cucaracho", se convirtió en tendencia en Twitter, al mismo tiempo, muchas personas comenzaron a opinar sobre el asunto y le hicieron una inesperada recomendación a Arámbula, la cual constaba de vengarse del cantante al más puro estilo de Shakira.

Como algunos recordarán, hace algunos meses, la colombiana lanzó una canción en colaboración con DJ de origen argentino, Bizarrap; se trata de BZRP Music Sessions, Vol. 53, donde la cantante de Pies descalzos despotricó en contra de su expareja, Piqué, por lo que los fans de Arámbula le recomendaron a la famosa que realizara una colaboración con el argentino para desquitarse de Luis Miguel por no cuidar de los hijos que ambos concibieron.

Fuentes: Tribuna