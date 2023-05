VIDEO: Martha Higareda lo vuelve a hacer; asegura que fue la musa de León Larregui en esta canción

Ciudad de México.- Si bien, desde hace algunos años, Martha Higareda ya era una reconocida actriz, contando con una gran trayectoria de participaciones en diversos tipos de producciones como No manches Frida, Fuga de Reinas, Cásese quien pueda, Reyes de la calle, Todas caen, Niñas mal, Te presento a Laura, McFraland: Sin limites, entre muchas otras, la realidad es que el nombre de la celebridad no había tenido tanta relevancia como lo ha hecho últimamente en redes sociales.

Como algunos recordarán, desde hace varios días la actriz de Las Juanas ha sido objeto de discusión en Twitter, debido a que algunas de sus anécdotas fueron retomadas por internautas incrédulos, quienes en más de una ocasión han acusado a la actriz de ser mitómana, puesto sus vivencias resultan difíciles de creer para algunos, sobretodo aquellas que hablan sobre su vida amorosa, como cuando mencionó que Jared Leto o Ryan Gosling mostraron algún interés romántico en ella.

Otra de las anécdotas de Higareda que más han dado de qué hablar es cuando mencionó que su abuelo vio a un extraterrestre y cuando dijo que empezó a hablar a la temprana edad de 4 meses. Derivado de esto, algunos de sus defensores se dieron a la tarea de buscar pruebas de que todo lo que Martha decía era cierto, y hasta la grafóloga, Maryfer Centeno se dedicó a analizar a la actriz para ver si decía la verdad y, en efecto, todo indicaba que lo hacía.

Si bien, parecía que todo el tema estaba a punto de morir, la realidad es que todo cambió de golpe ¿la razón? Algunos usuarios de Twitter recuperaron una entrevista que Martha le dio a Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado en el 2017, donde habló sobre su experiencia grabando Amar Te Duele, filme que fue muy famoso en México en la primera década del milenio y en el que Higareda dio vida a 'Renata'.

Fue entonces que la actriz dio otra polémica anécdota, en la que rebeló que León Larregui, vocalista de la banda de rock alternativo mexicano, Zoé, la tomó a ella como referencia para escribir el tema central del filme y el cual terminaría por convertirse en una de las canciones más conocidas de la agrupación: Soñé. Martha mencionó que los músicos pudieron ver el filme antes de que éste se estrenara, esto con la finalidad de crear la música para el mismo.

Según declaraciones de la histrionista, quien según algunos informes, lucía bastante emocionada al contar su vivencia, fue el propio León Larregui, quien le contó que se había inspirado en ella para escribir la icónica canción. Y aunque dicha anécdota sí confrontó a la gente en redes sociales, hubo quienes aceptaron que, de todo lo que la actriz ha contado, esto sería de lo más creíble.

Quiero contar algo de esto ('Soñé), Zoé vio la película e inspirado en la película, me acuerdo que me contó León (Larregui), me dijo, me inspiró muchísimo y escribí esta canción para la película. (Fui su musa) solo para esta canción", concluyó la actriz.