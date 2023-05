A más de 1 mes, revelan la causa de muerte de Paul Cattermole, integrante de la banda S Club 7

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado 6 de abril, el mundo de la música se vistió de luto con el inesperado fallecimiento del famado cantante Paul Cattermole, quien es principalmente recordado por su participación en la agrupación juvenil de los años 90, S Club 7. Dicha noticia causó gran impacto, dado a que el famoso tenía apenas 46 años, por otro lado, era bien sabido que tenía muchos planes a futuro.

De acuerdo con un informe lanzado por el medio estadounidense Page Six, luego de charlar con el portavoz del Servicio Forense de Dorset, en Inglaterra, descubrieron que el famoso habría muerto por causas naturales, debido a ello, decidieron detener cualquier tipo de investigación policíaca, puesto no había nada que indagar; sin embargo, no aclararon exactamente por qué motivo el intérprete perdió la vida a una edad tan temprana.

Confirmamos que el señor Cattermole murió por causas naturales y nuestras investigaciones han concluido. Como su muerte fue de causa natural, no habrá investigación.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, la inesperada muerte de Paul estremeció a propios y ajenos, especialmente a los miembros de S Club 7, quienes se manifestaron a través de las redes sociales de la agrupación para dar a conocer la muerte de Cattermole, al tiempo en el que hicieron especial énfasis en la gran tristeza que sentían por la noticia, así como también destacaron lo afortunados que se consideraban por haberlo conocido.

Fotografía de Paul Cattermole a inicios del 2023

Según declaraciones de la familia de Cattermole, el cantante fue localizado en el interior de su hogar, en Dorset, donde fue declarado muerto, esto ocurrió a escasas 24 horas, después de haber sido fotografiado por última vez, bailando felizmente en el bosque. Según algunos informes, Paul se encontraba en la mejor etapa de su vida, debido a que estaba por asistir a una gira por el aniversario número 25 de S Club 7, también se había reconciliado con su gran amor Hannah Spearritt, con quien inició nuevamente una relación.

Hannah, al igual que Paul, perteneció a S Club 7, pero se sabe que quedó sumamente afectada por la muerte de su pareja, por lo que optó por no asistir a la gira, por otro lado, el resto de los integrantes confirmaron su participación y aseguraron que, además de celebrar el aniversario de la banda, también se encargarían de rendir homenaje a Cattermole, motivo por el que el nombre del evento fue cambiado a Good times.

Además de ser el cantante de S Club 7, Cattermole también fue el cantante principal de la banda Skua y, más tarde, de Charlie Bullitt, hasta abandonarla en octubre de 2005. Cattermole creció con una pasión por la música y los instrumentos. Desde joven, formó parte de diversas bandas locales y tocó la guitarra, el bajo y la batería. A los 20 años, Cattermole se integró a un nuevo grupo pop llamado S Club 7 junto a Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara, Hannah Spearritt y Rachel Stevens.

