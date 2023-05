Meghan Markle y Harry exigen que la agencia devuelva las fotos de su persecución; ellos responden

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Luego de un periodo de relativa tranquilidad en su vida, los polémicos Duques de Sussex vuelven a dar de qué hablar, esto después de que se desarrollara una persecución en la que ellos habrían sido presas de un grupo de paparazzis en las abarrotadas calles de Nueva York, en Estados Unidos, después de que asistieron a la gala Women of Vision Awards.

De acuerdo con información lanzada por el vocero de Meghan Markle y Harry Windsor, la pareja estuvo involucrada en una "persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo agresivo de paparazzis". Luego de que la noticia salió a la luz, muchas personas levantaron la ceja con incrédulidad, incluida la afamada actriz Whoopi Goldberg, quien abiertamente declaró en su show de televisión que no creía en las palabras de la pareja, porque el alto índice de tráfico en Nueva York no lo permitiría.

Creo que la gente en Nueva York sabe que si fuera posible tener persecuciones de autos, todos llegaríamos a tiempo al teatro. Creo que su portavoz hizo referencia a algo a lo que, generalmente, se hace referencia en Los Ángeles. Ahí es donde tienes persecuciones. Ahí es donde puedes moverte a altas velocidades.", señaló la cantante de 'Cambio de Hábitos'.

Fotografía de Harry, Meghan Markle y la madre de la actriz en Women of Vision of Awards

Mientras este debate surgía, el medio TMZ, informó que el equipo legal de Meghan Markle y Harry Windsor enviaron una carta a la agencia fotográfica Backgrid que exigían que se les proporcionaran copias de inmediato de todas las fotografías, videos y películas que sus paparazzis independientes hubiesen tomado durante el evento y la persecución. Ante esto, la empresa respondió de manera tajante que no lo harían.

Y es que, desde la perspectiva de Backgrid, el Príncipe Harry no estaría acostumbrado a las leyes estadounidenses, en las que simplemente no podías llegar y "exigir" unas fotografías, que le pertenecen a los autores de las mismas y no a las personas que aparecen en ellas. Tras esto, el abogado de la misma compañía reafirmó que el país gobernado por Joe Biden dejó de pertenecer, hace bastante tiempo, a la monarquía inglesa.

En Estados Unidos, como estoy seguro de que saben, la propiedad pertenece al dueño de la misma: los terceros no pueden simplemente exigir que se les entregue, como tal vez los Reyes pueden hacer. Tal vez debería sentarse con su cliente y decirle que sus reglas inglesas de prerrogativa real para exigir que la ciudadanía entregue sus propiedades a la Corona fueron rechazadas por este país hace mucho tiempo. Apoyamos a nuestros padres fundadores.

Harry y Meghan Markle arribando Woman of the Vision Awards

Previo a esto, la propia empresa emitió un comunicado en el que aseguraban que eran conscientes de la supuesta persecución que involucraba a los Duques, también destacaron que cuentan con las fotos y videos del evento, las cuales fueron captadas por cuatro fotógrafos independientes, de los cuales tres iban en automóviles y uno en una bicicleta. La compañía hizo especial énfasis en que los paparazzis tenían la responsabilidad de retratar a cualquier figura pública que acudiera al evento, incluyendo a los Sussex.

Finalmente, la empresa aclaró que, según lo dicho por sus fotógrafos, la vida de los Duques no estuvo en peligro en ningún momento, este hecho también fue corroborado por la Policía de Nueva York y algunos testigos, quienes describen que las palabras "persecución de autos casi catastrófica" son un poco "exageradas", puesto la seguridad del hijo de la princesa Diana y la actriz de Suits nunca se puso en riesgo.

Fuentes: Tribuna