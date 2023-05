Luto en el rock: Confirman la muerte de Andy Rourke, fundador y bajista de The Smiths a los 59 años

Comparta este artículo

Londres Inglaterra.- La mañana de este viernes 19 de mayo, el mundo entero, especialmente los amantes del rock británico recibieron una noticia lamentable y es que el músico Johnny Marr informó que su excompañero en The Smiths, Andy Rourke quien además fungía como bajista y fundador de dicha agrupación, había perdido la vida a los 59 años de edad víctima de cáncer de páncreas, enfermedad que se supo, ya le había sido diagnosticada desde hace tiempo atrás, lo que se tradujo en una intensa batalla para salir avante aunque esto no fue posible.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas. Andy será recordado como un alma amable y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en este triste momento", informó Marr a través d ella red social Twitter, llevando a hacer tendencia no solo a la agrupación británica sino también el nombre del artista finado.

Fuentes especializadas en música recogieron que en el pasado, tanto Marr como Rourke habían confirmado que eran amigos desde los 11 años de edad y ambos de inmediato conectaron por su interés por la música. Ya en su etapa de adolescentes, se reunían para tocara algunos temas llevándolos a despertar el interés por crear una banda. Este permitió que The Smiths surgiera en 1982 tras integrar a Morrisey en la voz y al baterista Mike Joyce. La agrupación es responsable de éxitos como How soon is now?, This Charming Man, There Is A Light that Never Goes Out o Handsome Devil por mencionar algunas.

Los integrantes de The Smiths, originarios de Manchester, Inglaterra saltaron a la fama con el álbum 'The Queen is Dead'; sin embargo, en 1987 anunciaron su separación, lo que llevó a Morrisey a formar una carrera como solista y en el caso de Andy Rourke, su talento al bajo le permitió compartir el escenario con personalidades como la cantante Sinead O'Connor, la agrupación The Pretenders o Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries quien perdió la vida en 2018. Cabe destacar que tanto Andy como Morrisey continuaron trabajando juntos una vez que el cantante se consagró como solista.

The Smiths tuvo una discografía corta pero se consagraron com una legendaria banda de indie/ rock brit. Foto: Twitter

Tras conocerse la muerte del fundador de The Smiths, varios músicos lamentaron los hechos. Ejemplo de ello fue el bajista Mat Osman de la agrupación Suede quien calificó Rourke un músico único cuyo sonido llegó a ser reconocido de manera inmediata en cada uno de los proyectos en los que trabajó. "Recuerdo claramente haber tocado ese break de Barbarism una y otra vez, tratando de aprender el riff y maravillándome con este funk acerado que conducía la pista", se lee en redes.

Por su parte, fanáticos de la agrupación que con el tiempo fue considerada de indie británico, lamentaron su deceso, evento por el cual el guitarrista Johnny Marr pidió a los fanáticos tener respeto a la familia quien no ha mencionado nada sobre darle el último adiós al músico. Tras el pronunciamiento del músico, en la cuenta oficial de Andy se reveló que su muerte sucedió al interior de un hospital en Nueva York donde posiblemente recibía atención médica contra la enfermedad que al final le costó la vida.

Andy Rourke en la actualidad. Foto: Instagram @andyrourkemusic

Fuente: Tribuna