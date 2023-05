¿Televisa le dio la espalda? Tras sufrir acoso, Elaine Haro hace fuerte confesión de la televisora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sufrido acoso laboral y ser amenazada en público por el presentador y maganer, Rulo Sker, la reconocida cantante y joven actriz, Elaine Haro, en una reciente entrevista dejó a más de uno con la boca abierta al realizar una fuerte confesión sobre las medidas que a tomado Televisa con esta situación tan delicada y mediática, ¿acaso le han dado la espalda?

El pasado miércoles 3 de mayo se realizó un evento público para una transmisión del programa Bandamax, en el cual se presentaron algunas celebridades que cantaron sobre el escenario, siendo una de ellas Elaine, la cuál por desgracia ni siquiera pudo concluir con su presentación, dado a que Rulo se subió al escenario y se lo impidió, y aunque en su momento ella no quiso decir que pasó, un par de horas después a través de TikTok compartió video del momento y habló de lo ocurrido.

En el material mostrado, se ve justo el momento en el que ella está feliz entonando su tema, cuando el presentador que también es su manager, sube sobre el escenario y empieza a decirle que pare y hasta le arrebata el micrófono, tras lo que empieza a amenazarla con hundir su carreta, motivo por lo que la Haro expresó que se sintió sumamente aterrada y sintió que su integridad física estaba en riesgo, además de afirmar que quedó en shock pues nunca había vivido una situación de abuso de poder como esta.

Ahora, tras un par de semanas de este desafortunado hecho, la reconocida actriz de La Mexicana y El Güero, fue captada a su salida de la empresa San Ángel, donde se le cuestionó respecto a la situación, a lo que ella rápidamente dijo que no podía hablar ya que no lo tenía permitido pues había un proceso legal de por medio y sus abogados junto a las autoridades correspondientes le pidieron mantener silencio para no entorpecer las investigaciones.

Debido a este motivo la prensa se enfocó en cuestionarle acerca de que opinaba con respecto a que el público en las redes sociales señalaron que todo lo sucedido fue montado y actuando por ambas partes para llamar la atención, la joven mencionó que lo que se vio fue 100 por ciento real, pero que respeta las opiniones de los demás, dado a que cada quién es libre de creer en lo que quisiera.

Finalmente impactó al declarar que la empresa de Emilio Azcárraga la está apoyando al 100 por ciento con lo sucedido, y aunque no puede cantar por el momento los temas que realizó al lado de Rulo, por fortuna ya tiene entre manos un proyecto con Telehit, debido a que al haber cancelado el programa de Sker le están ofreciendo a ella tener el suyo propio en ese mismo espacio y pueda seguir con su carrera.

