Que siempre sí: Blink 182 anuncia nuevas fechas en México tras cancelar gira por fractura de su baterista

Ciudad de México.- El 2023 es un año en que los conciertos están de regreso sin ningún tipo de restricciones, incluso, es el año en que muchas agrupaciones han decidido reunirse para hacer pasar a los fans momentos épicos, lo que incluía a la agrupación de pop-punk Blink 182 quienes confirmaron que regresarían en una gira mundial con la alienación originase es decir, Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge retomarían la nostalgia y hasta lanzarían temas nuevos para recolectar con su audiencia.

El mensaje de una gira mundial estuvo acompañada de varias fechas en países como Estados Unidos, Chile, Argentina y por supuesto México, siendo el país azteca el que abriría con este esperado regreso al haber en la agenda un concierto en Tijuana y otro en Monterrey; no obstante, durante los ensayos, Travis, esposo de la socialité Kourtney Kardashian, sufrió una fractura en el dedo anular que llevó a la banda a cancelar todos os eventos hasta que el músico estuviera en condiciones de retomar.

Blink 182 anuncia nuevas fechas en México

Pese a las criticas que la banda recibió por la cancelación repentina, los intérpretes de What's My are again?, First Date, I miss you o The Rock Show 'sacudieron' Coachella, no solo en la fecha que tenían programada, sino que de última hora también ocuparon el lugar de Frank Ocean quien 'se bajó' del cartel sin previo aviso. Fue tanto el éxito de los originarios de Poway, California que fanáticos hispanos aseguraron que en realidad ellos querían debitar primero en suelo estadounidense que en otro sitio.

Sin embargo, la mañana de este martes 2 de mayo, las redes sociales de la banda lanzaron el esperado anuncio respecto a las nuevas fechas que tendrán en México, además de confirmar que había una fecha más como 'compensación' por la ausencia. De este modo, el Palacio de los Deportes (o Sports Palace como dice el anuncio), recibirá a los famosos los días 2, 3, 5 y 6 de abril del 2024.

Asimismo, la agrupación informó que los fanáticos de Lima, Perú, podrán disfrutarlos antes pues se presentarán el día 27 de marzo en el Estadio San Marcos, como era el plan original antes del accidente de Barker guien se rehabilitó de manera satisfactoria y ejecutó varios de sus éxitos ante el público de Indio, California quienes resultaron, la década de los 2000 estaba de vuelta.

"Chicos - ¡Buenas noticias! Estamos finalizando la serie completa de fechas para Sudamérica y México en 2024", iniciaba el comunicado.

En el marco en que se cancelaron los conciertos en México, la empresa Ticketmaster informó que los boletos previamente adquiridos serían validos para las nuevas fechas, al tiempo que también se hizo énfasis en que los que desearan el reembolso podían solicitarlo ante los centros de atención a clientes. Estas medidas siguen vigentes una vez que se lanzaron las nuevas fechas aunque para verlos en concierto deberemos esperar poco menos de un año.

