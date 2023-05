Tiembla Mayrín: Itatí Cantoral revela que Eduardo Santamarina le parece guapo a 19 años del divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapísima actriz y conductora Itatí Cantoral de nueva cuenta logró dejar con la boca abierta a todos los televidentes de Televisa debido a que en una reciente conferencia de prensa confesó que aún le parece que su exesposo Eduardo Santamarina es sumamente guapo. Como se recordará, ellos ya tienen 19 años divorciados y de hecho el galán de las telenovelas ha estado casado con Mayrín Villanueva durante más de una década.

Como se recordará, el exconductor del programa Miembros al Aire y la icónica villana del melodrama María la del Barrio se casaron en 1999 y luego de 5 año de matrimonio firmaron su divorcio en 2004. ¿La razón? el famoso actor mexicano le puso el cuerno a Cantoral una y otra vez y una de las terceras en discordia fue Susana González. Actualmente la actriz y Santamarina tienen una buena relación por el bienestar de sus hijos Eduardo y Roberto.

De hecho la intérprete de telenovelas como Salud, dinero y amor, Dos mujeres, un camino y La mexicana y el güero se lleva tan bien con su exmarido que recientemente le envió un tremendo piropo que dejó en shock a todos. Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, Itatí fue cuestionada sobre la galanura de sus gemelos e inmediatamente ella respondió que lo habían heredado de Santamarina.

Itatí y sus gemelos

Sí, la también cantante de 47 años se desvivió en halagos hacia su primer esposo y no paró de decir que le sigue pareciendo sumamente guapo a pesar de que hace dos décadas ya no están juntos: "Sí están (guapos), es que ya vieron al papá. Yo tengo malos ratos, pero viste que no tengo malos gustos, guapísimo, no es por Mayrín, pero guapísimo", precisó Cantoral ante diversos medios de comunicación.

Sin embargo, es importante resaltar que en otras ocasiones la también exestrella de Telemundo ha mostrado todo su respeto hacia Mayrín, quien lleva 14 años casada con su exmarido, y le ha agradecido por lo bien que trata a sus hijos: "Yo respeto muchísimo la relación de Eduardo Santamarina, además de que tienen muchísimos años de casados, le tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera pasado si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos…".

Por otro lado, los reporteros cuestionaron a Itatí sobre si está abierta al amor y tener un nuevo novio y ella respondió tajante que sí. Como se recordará, hace algunas semanas se reportó la muerte de su exnovio, el empresario Raúl Padilla. Aunque la actriz nunca hizo formal su relación amorosa con el exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), a días de que se anunciara su fallecimiento ella publicó un mensaje de despedida y lo eliminó minutos después.

Fuente: Tribuna