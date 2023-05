¿Adiós TV Azteca? Tras fracaso en 'La Academia', Rubí Ibarra confirma si tiene proyecto en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su fracaso en La Academia y que estuviera en rumores de que supuestamente le diría adiós a TV Azteca, recientemente la reconocida cantante y joven actriz, Rubí Ibarra, acaba de emplear sus redes sociales para lanzar un comentario en el que confirma si tiene o no tiene un nuevo proyecto entre manos que marcaría su debut dentro de la empresa televisora de Televisa.

Como se recordará, en junio del 2022 una vez más se transmitió otra temporada del reality de canto más famoso de México, en el cual se presentaron nuevos jóvenes con mucho talento y gran potencial, buscando la oportunidad de saltar a la fama y conseguir una carrera en el medio, siendo una de ellas la denominada 'Quinceañera Más Viral', la cual lamentablemente llegó a las finales pero no consiguió ninguno de los primeros tres lugares.

Ahora, a casi un año de la gran final de dicho reality, pese a que no le auguraban mucho éxito, la joven a través de las redes sociales confirmó que ahora forma parte de la obra de teatro Como Un Cuento de Hadas, al lado de otros actores y también famosos cantantes, como Jesús Alonzo, dejando a más de uno completamente en shock con la ten inesperada noticia de este crecimiento profesional tan veloz que ha tenido.

Pero parece ser que el teatro no sería el único interesado en tenerla dentro de sus producciones, debido a que hace varios días que se comenzó el rumor de que en la empresa San Ángel la habrían logrado convencer de formar parte de la primer temporada de La Casa de los Famosos México, la cual va a ser transmitida por diversos de los canales a partir del próximo lunes 4 de junio, generando desde ya una gran polémica.

Dicha información fue dada por la cuenta de Twitter especializada en espectáculos, La Comadrita Of, y aunque dijo que no era nada asegurado, la joven actriz decidió darle una contundente respuesta en la cual expresó: "Oye, esto es mentira, yo estoy centrada en mi música y obra de teatro, por favor no difundas noticias falsas, yo ya no tengo xv años, es incómodo para mí que me sigas nombrando de esta manera, gracias".

Tras esto, la cuenta de la red sociales declaró que la llamó Quinceañera porque asía era mayormente ubicada por muchos de los espectadores mexicanos, que no buscaba ofenderla ni mucho menos hacerla sentir menos, pero que a ella le habían dado esos informes y debía de pasarlo por alto, mientras que la cantante dijo que: "Yo jamás dije que me ofendiera jaja solo estoy diciendo que no difunda noticias falsas porque en el post confirma algo que no es verdad bebé y cómo voy a tener discos de oro y plata si apenas estoy empezando en esta industria jajajaj en fin bendiciones".

