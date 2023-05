Foo Fighters suma a nuevo elemento en la batería a más de un año de la muerte de Taylor Hawkins

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A horas de presentarse en un festival en Bogotá, Colombia, la agrupación de rock Foo Fighters informó que no se presentarían pues su baterista, Taylor Hawkins había perdido la vida de manera repentina, suceso que sucedió el pasado 25 de marzo del 2022 impactando a todo le público internacional pues aparentemente el baterista originario de Texas gozaba de buena salud. Luego de varios exámenes toxicológicos y hasta homenajes en su honor, la agrupación encabezada por Dave Grohl parece estar lista para ua nueva etapa pues anunciaron quién será el remplazo del finado artista.

Durante una transmisión en vido sucedida el pasado domingo 21 de mayo, Grohl y compañía le dieron la bienvenida de manera oficial a Josh Freese, músico de 50 años de edad quien a partir de este momento ocupará le banquillo que le pertenecía la texano el cual estuvo en la banda por más de 25 años. Cabe destacar que la presentación se dio de una manera muy particular pues los interpretes de temas como Learn to Fly, Times Like These o Everlong se comenzaron a burlar de los bateristas de la industria, entre ellos Chad Smith de Red Hot Chili Peppers; Tommy Lee de Mötley Crüe o incluso Danny Carey de Tool.

Josh Freese, baterista

La presentación tuvo lugar en el Studio 606 donde momentos después aparece el baterista de Red Hot Chilli Peppers para quedarse por la presencia de u auto que le impide ingresar, tras ello, los demás músicos también tiene un participación hasta que el nuevo miembro de Foo Fighters aparte para mediar las cosas; incluso les sugiere a todos tocar algo para calmarse y claro, con ello se convertiría en su nuevo integrante de manera definitiva.

¡Um, discúlpame! Chicos, ¿podemos simplemente, como, no sé, tocar una canción o dos, algo?", se le escucha decir para dar pie a tocar el tema 'All my Life'.

Por el momento, no se sabe si Freese se convertirá en un músico permanente o si solo funge como invitado; no obstante, la agrupación agradeció a los fans por haberlos acompañado a esta transmisión que para ellos como agrupación es importante pues se trata de un avance luego del episodio complicado que vivieron en Bogotá y el cual los mantuvo alejadnos de los escenarios por el resto del 2022 a modo de mostrar respeto por el que fuera su compañero en varios de los discos que grabaron.

Gracias por unirse a nosotros", escribió la banda en rede sociales.

Taylor Hawkins llegó a Foo Fighters en 1997 para grabar con Dave Grill el álbum 'The Color and the Shape', derivado de la buena química que hacía no solo con el exbaterista de Nirvana sino también con Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee, se convirtió en un miembro permanente que lo llevo a ganar más fama internacional, pues además de su talento en la batería, también gozaba de cantar, lo que fue un acierto pues en cada presentación en vivo amenizaba al público volviendo así en uno d ellos miembros más populares.

Al interior de un hotel al sur de Bogotá se encontró el cuerpo sin signos vitales de Hawkins llevando a la agrupación a cancelar no solo su presencia en el festival sino la gira que tenían programada en Sudamérica en aquella fecha. Se sabe que fue el consumo de varias sustancias las que llevaron al músico de 50 años de edad a sufrir un paro respiratorio del cual no pudo ser estabilizado. Una vez que la agrupación regresó a las plataformas digitales, destacaron que para los es una de las perdidas más importantes pues todos se consideran una familia cuyos miembros son irremplazables.

Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", dijo la banda tras la muerte de Taylor.

