"Horrible, asco": Conductores de 'VLA' se burlan de Televisa y destrozan novela de Angelique Boyer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los famosos conductores de Venga la Alegría y de radio, Flor Rubio y Gabriel Cuevas, recientemente no se mordieron la lengua al momento de hablar de su competencia directa, Televisa, y burlarse de ellos, señalando que sería "horrible" y un "asco" su nuevo remake, destrozando así el nuevo proyector que tienen entre manos la querida y famosa actriz, Angelique Boyer, y el guapo galán de Series, Sebastián Rulli

Como se sabe, desde hace un par de años que la empresa San Ángel ha comenzado a retomar varios de sus más exitosos melodramas, tales como Cuna de Lobos, para que se realizae un ramake de estás, haciendo un par de cambios en las historias y unos que otros detalles de los personajes, aunque manteniendo la escencia de la misma, como detalles de los la historia y el eje central de la misma, como ocurrió en La Madrastra.

Por ese motivo es que hace un par de días a través de las redes sociales oficiales de la empresa de Emilio Azcárraga y en las de Boyer y Rulli, confirmaron el hecho de que van a ser los personajes principales en el melodrama de terros y suspenso que marco toda una generación, El Extraño Retorno de Diana Salazar, que se basa en el hecho de que la protagonista regresa de la muerte con poderes sobrenaturales y acaba con sus enemigos usándolos.

Sin duda alguno este anuncio generó miles de reacciones en diferentes redes sociales, tales como Twitter en el que se volvieron virales casi de inmediato, permaneciendo entre los primeros lugares varias horas, motivo por el que llegó la información a diferentes medios de comunicación que dieron su sincera opinión sobre la primera emisión de la novena y lo que esperaban ver en esta segunda versión protagonizada por la querida pareja.

Una de las reacciones que hubieron fueron la de Rubio y de Cuevas a través de su programa de Radio Fórmula Espectacular, el dónde el exparticipante de Survivor México no se contuvo ni un poco y dijo que para él era un error regresar esa novela, pues ya la consideraba algo "horrible" y "aburrido", afirmando que en México se ha demostrado que el filme de terror no es su fuerte, así que declaró que con ello no sería la excepción y de seguro no tendría mucho éxito.

De igual forma, una de las compañeras de dicha emisión, mencionó que para ella era una mala idea debido a que nunca en la vida le había gustado la historia de dicho melodrama, destacando que lo consideraba algo exagerado, por lo que recrearlo no era algo que le interesará de ver, por lo que Flor al ver que sus colegas estaban subiendo de nivel con las opiniones cambió el tema radicalmente con el tema de inicio, afirmando que era hermoso y que ya quería volver a escucharlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui