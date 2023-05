Joanna Vega-Biestro pone en su lugar a conductor de Televisa tras defender a Arath de la Torre

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora, Joanna Vega-Biestro, recientemente empleó sus redes sociales para también poner en su lugar al reconocido conductor y periodista de Televisa, Rene Franco, después de que este en un comentario saliera a defender a Arath de la Torre, que actualmente es uno de los presentadores más odiados en el programa Hoy y en todo México por sus actitudes.

Como se sabe, desde hace varios meses que el reconocido actor de comedias como El Doctor Cándido Pérez, se instaló directamente en el centro de la polémica debido a que tras recibir fuertes críticas por uno de sus trabajos como imitador, este no la soportó y enfureció, así que lanzó un video tachó a todos de ser una "bola de huev..." y decir que él tenía que salir a dar su mejor cara sin importar qué.

Y aunque fue de hace meses este escándalo, recientemente se reavivó debido a que la famosa y querida presentadora de Sale el Sol, en pleno programa en vivo denunció que vivió amenazas y agresiones verbales por parte del actor de la empresa San Ángel, señalando que lo hizo delante de su hija de tan solo dos años de edad y que incluso a la pequeña le dijo cosas terribles y la amenazó al igual que ella, buscando una disculpa pública.

Tras este hecho, el reconocido presentador y actor de novelas mediante el programa matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez, en la sección del ¿De Qué Me Hablas?, salió para disculparse ante las cámaras, confirmando todo lo que dijo Joanna con respecto a que fue "un patán" y que le dijo cosas terribles a ella y a la menor de edad en vez de disfrutar la fiesta con su familia como debió de haber hecho.

Pero, mientras que de la Torre estaba ofreciendo las disculpas ante las cámaras del famoso matutino, el famoso presentador y también productor, Rene Franco, expresó que para él, Joanna estaba demostrando que era presuntamente ella la que no toleraba las actitudes y hacía berrinches por todo, restándole importancia a la situación a la que fue somita, por lo que ella misma se negó rotundamente y se defendió.

¡No, Rene Franco, yo no tengo problema que me reclamen! ¡Y siempre estoy dispuesta a argumentar y defender mi postura. Lo que no voy a permitir es que me INSULTE y me quiera INTIMIDAR enfrente de MI HIJA! Y además involucrarla. Fui muy clara en eso", expresó Joanna.