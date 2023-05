"No exagero": Joanna Vega responde a disculpas de Arath de la Torre en 'Hoy'; él afirma no la amenazó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora de TV, Joanna Vega-Biestro, a través del programa en vivo de Sale el Sol, decidió dar una respuesta contundente a las disculpas del polémico actor de Televisa y famoso presentador, Arath de la Torre, en las que él afirma que no la amenazó y que ella estaba hablando de más y magnificando las cosas, por lo que ella resaltó firmemente que no exagera en nada de lo que dijo.

Fue el pasado lunes 23 de mayo cuando Joanna reveló que durante una fiesta infantil, de la Torre aprovechándose del momento se acercó a ella y le dijo que estaba muy molesto con ella por lo que había dicho de él, usando palabras altisonantes y con una actitud bastante violenta delante de su pequeña hija de dos años, Antonella, por lo que ella le pidió que se calmara y respetara que estaba con su pequeña, pero que este en vez de retroceder se le pegó a la cara y la reto con más fuerza entre gritos, incluso que le dijo "vete a la chin..." por ello.

Tras este hecho, de la Torre pocos minutos después en la sección del ¿De Qué Me hablas? en el matutino producido por Andrea Rodríguez, expresó que lamentaba la situación y que fue un impulso, pero a la salida de dicho programa al toparse con la prensa, su disculpa perdió peso y credibilidad para muchos, debido a que declaró que sentía que Joanna estaba exagerando con lo que dijo, pues no es amenaza decir que no se meta con él y que jamás la había insultado o que se había metido con su nena, que él sería incapaz.

Por este hecho es que ahora, la mañana de este martes 23 de mayo, a través del matutino de Imagen TV, ante sus cámaras reaccionó a ambas declaraciones del presentador y señaló que él estaba minimizando la situación por la que habían pasado y estaba ocultando la verdad entre mentiras, afirmando que ella no mintió en absolutamente nada de lo que dijo anteriormente, que lo sostenía y reiteraba.

Siendo contundente y de una manera firme, Vega-Biestro mencionó que ella estaba con su bebé cuando Arath se acercó, destacó que sí la insultó pues dijo que era una "mier..." de persona que decía mucha "mier..." y una vez más destacó que lo qué en verdad le molestó de esto es que sí dijo que a su hija la iba a alcanzar y sería muy feliz de ver como es que la menor sufría de las consecuencias de lo que ella decía y hacía.

Finalmente, la dijo a Martha Figueroa que ella como periodista que recibió un golpe por esos "impulsos" que dice que todos tienen y por los que no deben de ser condenados, debería de entenderla y no restar o apoyar las actitudes que estaba teniendo su compañero, pues fue un asunto grave y que de verdad había causado molestia y que si lo hacía público era para dejar un antecedente de lo que el presentador hacía y que luego negaba.

