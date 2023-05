Cazzu presume su avanzado embarazo en tierna imagen y así fue la reacción de Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que aún faltan algunos meses para la llegada de su bebita, Christian Nodal ya ha comenzado a prepararse para estar a la altura de la situación; además, reveló que siempre había querido ser un padre joven y ahora que está a punto de cumplirse su sueño, se siente muy inspirado y contento. Y prueba de su felicidad es su reciente comenario en una publicación de su pareja, Cazzu.

En distintas ocasiones, los artistas han demostrado su total alegría y emoción por recibir a un nuevo integrante en su familia, a través de fotos, videos o en declaraciones a distintos medios de comunicación. Sin embargo, la rapera argentina sorprendió a sus fans y al propio Nodal al compartir algunas instantáneas mostrando su pancita de embarazo a través de su cuenta de Instagram.

Cazzu eligió para esta colección de fotos un vestido en un color negro con transparencias, que deja al descubierto su vientre. Además, en una de las imágenes se puede apreciar la mano del cantante sonorense entrelazada con la de la futura madre. Entre las diversas muestras de cariño y buenos deseos, también se puede observar como el cantante respondió: "Uuuuy mamiii", acompañado de emojis de fuego.

En una reciente entrevista, el artista mexicano habló sobre cómo vive el proceso y los cambios que poco a poco nota en su pareja mientras se gesta su bebé. "Muchas experiencias nuevas, cada noche es diferente, cada noche se siente más la pancita", contó Christian al respecto. Asimismo, confesó que compuso una romántica melodía a la futura madre de su hija, en la que, asegura, narra todo lo bello que ha sido su vida a su lado y que pronto podrá ser escuchada.

Se llama Casualidades y ya pronto vamos a grabar el video. Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada", dijo Nodal.

Además, el intérprete de Botella tras botella, De los besos que te di y No te contaron mal, reconoció que batalló muchísimo para lograr que Cazzu volteara a verlo, pues a diferencia de las mujeres mexicanas, las argentinas no creen tanto el romance, tema en el que Christian se considera todo un experto: "Las argentinas son difíciles. (Conquistar a Cazzu) es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejen envolver... son muy inteligentes".

Fuente: Tribuna