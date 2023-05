Luto mundial: Muere Tina Turner a los 83 años; perdió la batalla contra una larga enfermedad

Comparta este artículo

Zurich, Suiza.- Esta tarde se reportó la muerte de Tina Turner, mejor conocida como 'La reina del rock', fue una gran cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense, cuya carrera duró más de cinco décadas. Se informó que la cantante perdió la vida a los 83 años tras perder la batalla contra una enfermedad. Sin embargo, no se especificó la causa, ahora, el espectáculo mundial está de luto.

El encargado de dar la triste noticia fue el portavoz de la familia, quien otorgó esta información a través de un comunicado y solo detalló que fue a causa de una enfermedad. Asimismo, se mencionó que sucedió al interior de la casa de la cantante, ubicada en Küsnacht, Zúrich, Suiza. Tina se caracterizó por su espectacular voz y su pasión en el escenario, lo que la convirtió en una de las mejores artistas de todos los tiempos y considerada por muchos ‘la reina del Rock’.

Su verdadera identidad es Anna Mae Bullock y nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, en los Estados Unidos, pero el mundo la conoció como Tina Turner, quien superó muchas dificultades en su vida y comenzó su carrera en la década de 1950 después de unirse como cantante de respaldo a la banda de Ike Turner. Sin embargo, su talento, determinación y carisma la convirtieron en la cantante principal.

Muere Tina Turner a los 83 años, Foto: Especial

Uno de sus más grandes éxitos llegó en 1960 cuando lanzó River Deep - Mountain High, producido por Phil Spector. Con este tema se demostró el potencial que tenía, así como su relación con Ike Turner, quien se convirtió en parte de su vida como su esposo y compañero. Sin embargo, la vida no era miel sobre hojuelas, pues era víctima de abusos físicos y emocionales. Hasta que rompió el silencio y dejó a su marido, dejando así también su nombre artístico.

Fue entonces cuando nació Tina Turner y aquella mujer abusada comenzó a buscar su camino en solitario. Fue hasta 1980 con el álbum Private Dancer cuando alcanzó el éxito mundial y su nombre fue un fenómeno, pues temas como What's Love Got to Do with It y We Don't Need Another Hero la llevaron a la cima y no solo por las letras, pues su voz y energía, así como el baile, la convirtieron en una artista completa.

Tina Turner tuvo una gran y duradera carrera, en la cual recibió decenas de premios y reconocimientos, entre los que destacan premios Grammy. Además, es parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y su música todavía es escuchada en todo el mundo, lo que la ha convertido en todo un icono del siglo pasado y del género del rock. En 2009 dijo adiós a los escenarios y cuatro años más tarde, en 2013, obtuvo la nacionalidad suiza. Su salud se deterioró en sus últimos años de vida, pues superó problemas cerebrovasculares y un cáncer de intestino, así como insuficiencia renal. Ahora, todos recuerdan los más de 100 millones de discos que vendió durante su carrera y los 12 premios Grammy que obtuvo.

Fuente: Tribuna