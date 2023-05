Tina Turner: La 'reina del rock' con piernas de 3 mdd, también fue una gran actriz por estas 'pelis'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de mayo quedará como una fecha importante, al tiempo de una de las más tristes para la industria del entretenimiento pues se confirmó la muerte a los 83 años de edad de la artista Tina Turner quien saltó a la fama no sólo por su peculiar voz, sino también porque éxitos comoThe Best, Proud Mary o Private Dancer siguen siendo de los más sonados de la radio. No obstante, la famosa también llegó a la pantalla grande y estas películas demuestran su gran capacidad actoral.

Mediante la plataforma Instagram, la cuenta oficial de la cantante confirmó su fallecimiento a meses de también haber sucedido la muerte de su hijo, Ronnie Turner quien falleció en diciembre del 2022 víctima del cáncer. "Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su ilimitada pasión por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana", se lee en el comunicado que sacudió a todo el público internacional.

Se sabe que el deceso de la cantante cuyo nombre real era Anna Mae Bullock, sucedió al interior de su casa ubicada en Suiza luego de atravesar una larga enfermedad. La denominada 'Reina del rock' también alcanzó fama debido a que sus piernas estaban valoradas por la nada despreciable cantidad de tres millones de dólares (mdd); no obstante, para los fanáticos su belleza era tal que incluso no podía pasar desapercibida por los directores de cine quienes la involucraron en proyectos relevantes como los que continuación te vamos a mencionar.

En 1993 se lanzó la película What's Love Got to Do with It la cual se inspiró en el libro titulado 'Yo, Tina', mismo que fue escrito por la misma cantante y bailarina; por tal motivo, ambas obras son biográficas y permiten conocer más sobre la vida de la famosa dentro y fuera de los escenarios. La actriz Angela Bassett fue la que se encargó de personificar a la cantante en una de las etapas que más atrajeron la atención, pues se aborda de manera más profunda la relación que tuvo con su esposo y además mentor, Ike Turner. Este proyecto está disponible en Star Plus.

Recientemente se estrenó el documental titulado Tina el cual llegó al streaming en 2021 y el cual también se trata de un proyecto biográfico dirigido por Daniel Lindsay y T. J. Martin. A diferencia de la obra anterior, en esta producción se incluyeron imágenes inéditas tanto de audio como entrevistas e incluso fotografías que permiten ahondar más en la trayectoria de la hoy finada artista. Pese a la crítica, la cantante se dijo satisfecha con este documental que está disponible a través de la plataforma HBO Max.

Quizá una de las obras más sobresalientes de Tina Turner como actriz fue su participación en la película Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno la cual se estrenó en 1985 y donde la famosa compartió créditos con el actor y director Mel Gibson. En esta cinta la cantante interpretó a 'Aunty Entity', quien fungía como líder de Bartertown, una ciudad enfocada en el trueque y la supervivencia dentro de un ambiente post-apocalíptico. El papel que hizo le permitió explorar una personalidad más ruda que además estaba combinada con el uso de ropa atrevida, aspectos que parece haber sido celebrados por el público, para ella no fueron mucho de su agrado.

Aunty Entity no era tan feroz como yo quería que fuera. Yo quería que volviera al baúl y sacara la ropa que usaba cuando construyó Bartertown, porque se construyó a sí misma de la nada, y definitivamente no llevaba ese vestido de cadenas y esos zapatos de tacón", dijo en 1988.

Otro de los proyectos del séptimo arte donde se involucró a Tina Turner fue la película Tommy estrenada en 1975 y la cual se trató de una adaptación de la ópera rock de la agrupación británica The Who. La cantante tuvo la responsabilidad de interpretarse así misma aunque con el seudónimo de 'La reina ácida' con la cual también se hizo famosa entre la audiencia internacional. En este proyecto participaron personalidades como John Entwistle, Roger Daltrey, Elton John, Eric Clapton o Jack Nicholson y también está disponible a través de la plataforma de streaming HBO Max.

