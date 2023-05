¿Vetado de Imagen TV? Joanna Vega-Biestro aclara polémica salida de Álex Kaffie de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varias semanas entre rumores de que presuntamente sería vetado de Imagen TV por órdenes de un colega, hace un par de horas que la reconocida y muy querida presentadora, Joanna Vega-Biestro, tomó la palabra para aclarar la polémica salida del reconocido presentador y polémico columnista, Álex Kaffie, del programa que comparten, Sale el Sol, dividiendo opiniones del público.

Como se sabe, Kaffie tiene un par de años formando parte de la emisión matutina antes mencionada, donde actualmente se presenta martes, miércoles y jueves, además de tener su propia sección para compartir los rumores e información más destacada e importante del mundo del espectáculo, dando su opinión mordaz y 100 por ciento honesta, misma que la ha llevado a meterse en severos problemas a lo largo de los años.

El más reciente fue que aparentemente hizo enfurecer al reconocido y poderoso presentador de la empresa televisiva antes mencionada, Nacho Lozano, debido a que en su columna del Heraldo de México, Sin Lisonja, aseguró que fue despectivo al momento de presentarse en sus foros y que se rehusó a aceptar que le entrevistaran personas que no fuera Paulina Mercado, lo que aparentemente no le gustó nada su forma de informar y por ello habría pedido su despido de inmediato y veto de Imagen TV.

Álex KAffie. Internet

Y aunque dicha información permaneció en calidad de especulaciones al no tener la confirmación de cualquiera de las dos partes involucradas, Kaffie mediante su cuenta de Instagram compartió mensajes que todos señalaron eran indirectas molestas ante su despido y veto de las instalaciones mencionadas anteriormente, como "Dios no se equivoca, ni antes ni después" o que mientras que Dios estuviera presente ella no les haría nada: "No se brilla apagando el brillo de otros", aumentando los rumores de despido.

Es por ese motivo que la presentadora Joanna, en pleno programa en vivo de Sale el Sol mencionó que Álex estaba fuera del programa por un par de semanas debido a que él mismo pidió unas largas vacaciones para poder estar con su "chula", que es su madre, destacando que tras la crisis de salud de hace una semana y que se la llevó de vacaciones para pasar unos días en familia, dejando de lado todo aquello que lastimaba su interior y le robaba su paz.

Finalmente, Vega-Biestro afirmó que el columnista la próxima semana, martes 29 de mayo, Álex una vez más va a estar ante sus cámaras siguiendo con la sección que tiene dentro con ellos, negando rotundamente de esa forma que no está expulsado y no le está tirando indirecta a los altos mandos, como Alejandra Luck, sino que

Fuente: Tribuna del Yaqui