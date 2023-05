Andrés García: Este fue el último deseo que el actor de Televisa pudo cumplir antes de morir

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- En la conmemoración al que sería el cumpleaños número 82 de Andrés García, el ayuntamiento de Acapulco erigió un busto en su honor la mañana del pasado 24 de mayo en la plaza de la Heroica Escuela Naval Militar. El gobierno de Acapulco junto con la familia y amigos del actor y empresario develaron el monumeto con su imagen a casi 2 meses de su fallecimiento.

El homenaje contó con la presencia de varias personas allegadas al primer actor, entre ellos Fernando Haces, a quien se le atribuye haber sacado del hospital al artista cuando convalecía de una fuerte neumonía sin autorización de su hoy viuda Margarita Portillo, y sin medicamento alguno. Por lo cual fue cuestionado sobre esa decisión que en su momento causó polémica.

El íntimo amigo del protagonista de Pedro Navajas confesó en entrevista para el programa Ventaneando, que únicamente fue el encargado de llevar a García a su casa conocida como El Paraíso y reveló que "solo le cumplió" uno de sus últimos deseos en vida a don Andrés, al permitirle ingerir una bebida alcohólica, a pesar de que el artista también se recuperaba de una sobredosis, según refirió en su momento la propia Margarita.

A pesar de que Portillo denunció públicamente este hecho y expresó ante diversas cámaras de televisión que puso en riesgo la vida de Andrés, quien fue diagnosticado con cirrosis, de acuerdo con Fernando, la situación no fue tan alarmante como se dijo en ese instante: "No, a mí me dijeron que fuera al hospital, yo llegué y él no estaba en una cama acostado, con sueros, con nada, estaba en una silla y cuando me vio me dijo 'Fer, llévame por favor'".

No es que yo me lo quiera llevar, ni nada, al contrario. No, la salud ya la tenía él, no de ese día de que me lo llevé del hospital, si hubiera estado tan enfermo, lo tuvieran en una cama con suero y con oxígeno, pero no, él me pidió que se quería ir y para mí es una orden, es una instrucción, le digo que 'no' y olvídese", relató Haces.

Defendiendo las intenciones que tuvo con García, el amigo del artista agregó que inclusive estuvieron tomando bebidas embriagantes por solicitud del intérprete: "Yo lo hice de buena fe, no lo hice nunca de mala fe, yo no sé si tuvo sobredosis o no... yo sí me eché varios tequilas con él antes de que falleciera, y comimos un rico pescado, y ahí se quedó un compadre mío 3, 4 días con él cuidándolo y atendiéndolo, pero estaba feliz".

Lo puede constatar la señora Concha, que era la que atendía ahí El Paraíso, porque a ella fue la que le pidió 'dame un tequila', le dijo 'no tengo señor Andrés, solo tengo whisky', y yo me di a la tarea de decirle a uno de mis muchachos, 'vayan y tráiganle una botella de tequila, porque quiere un tequila', y nos lo tomamos muy a gusto, platicamos, nos reímos y lo disfruté mucho", explicó.

Sobre la cantidad de alcohol que tomaron ese día, Fernando puntualizó: "No, no fue ni borrachera, fueron dos o tres tequilas, que yo me tomé y él se habrá tomado uno y medio o dos tequilas, no más". Finalmente, al ser cuestionado por la posibilidad de que Margarita Portillo pudiera demandarlo por utilizar sin autorización suya la imagen de Andrés García en el busto que develó este miércoles en Acapulco, Haces dijo:

No creo, no creo que proceda nada de eso, esto se lo hice con un gran cariño como para entrar en problemas. Ella también se debería sentir orgullosa de ver a su pareja también ahí".

Fuente: Tribuna