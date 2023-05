¿Con ganas de concierto y playa? Los Backstreet Boys anuncian celebración en Cancún estos días

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A pesar de que el K-pop es uno de los géneros que llegó para quedarse e incluso las agrupaciones juveniles se mantienen como favoritas de las nuevas generaciones, grupos de décadas pasadas se mantienen firmes en continuar con su legado y sobretodo, permitir a fanáticos contemporáneos vivir uno de los momentos más especiales sobre el escenario; ejemplo de ello es la agrupación estadounidense Backstreet Boys quien hace poco celebraron 30 años de carrera, motivo por el cual comenzaron con la planeación de una serie de conciertos que afortunadamente los traerá de regreso a México.

Mediante las redes sociales Kevin, Brian, Nick, AJ y Howie lanzaron una serie de pistas a sus seguidores mediante las cuales adelantaban los planes que tenían para esta celebración de tres décadas como uno de las agrupaciones activas más importantes a nivel internacional. No obstante fue hasta el pasado miércoles 24 de mayo cuando a través de todas sus plataformas digitales difundieron unas coordenadas que corresponden a la zona turística de Cancún. Con ello se confirmaba que estaban de vuelta aunque por el momento no había más detalles al respecto.

Cancún ahí te vamos!", fueron comentarios que se leyeron en dichas publicaciones.

Desde hace varios meses los intérpretes de temas como Larger than Life, Everybody, Quit playing games, I want it that Way o The Call, por mencionar algunas, anunciaron la realización de un crucero que les ha permitido convivir por una semana completa con las fanáticas que tuvieron la oportunidad de adquirir accesos. Este crucero además de prometer fiestas y sobre todo mucha música también involucraba convivencias con los fanáticos que se mantienen como íconos de las boy bands de la década de los 90. Hasta ahora dicho crucero se ha llevado a cabo en Estados Unidos y Europa; no obstante, cabe la posibilidad de traerlo al Caribe mexicano.

La primera vez que el Backstreet Boys Cruise zarpó fue en 2010 desde las costas de Miami, evento que para los cantantes y bailarines fue un éxito rotundo que se mantuvo de manera anual. Actualmente fragmentos de ese crucero se encuentran presentes en un DVD que fue puesto a la venta y claro también le permitió a la agrupación hacerse de ganancias que al parecer están próximas a repetirse aunque involucrando a los fanáticos mexicanos y porque no también de otros países de Centro y Sudamérica.

Foto: Twitter

Si bien todavía no hay detalles sobre si se tratara de una serie de conciertos en la playa o incluso un crucero por el 30 aniversario de la agrupación, la mañana de este jueves 25 de mayo los Backstreet Boys lanzaron a través de las redes sociales más detalles sobre este esperado regreso, destacando que será del 18 al 21 de abril de 2024 cuando americen en el sureste de México aunque hasta insistir en que lo relacionado a la venta de boletos y sobre todo información sobre qué es lo que están planeando se informará a cuenta gotas en sus canales de comunicación.

HEMOS ESTADO ESPERANDO MUCHO TIEMPO, SIMPLEMENTE NO PODEMOS CONTENERLO MÁS... ¡Así que pensamos que ahora sería el momento perfecto para decirles que vamos a terminar nuestra celebración 30 en Cancún abril de 2024!".

La última vez que la agrupación estuvo de visita en México fue durante una serie de conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como parte del DNA Tour en 2020. Tras estos eventos en vivo, las autoridades internacionales decretaron un severo confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19, lo cual también afectó las presentaciones que la banda tenía programadas en países como Chile o Brasil y las que pudieron llevar a cabo más de dos años después.

Fuente: Tribuna