"Me puse a llorar": Rosalía revela cómo fue el momento en que Rauw Alejandro le pidió matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Rosalía y Rauw Alejandro son la pareja del momento en el mundo del espectáculo, no solo por su calidad como artistas, sino también porque no temen a demostrar su cariño en público. Si bien, se conoce que ambos artistas están comprometidos desde hace algún tiempo, nunca revelaron cómo y cuándo fue el gran momento en el que Rauw le dio el anillo a la cantante.

Fue el pasado mes de marzo cuando Rosalía dijo "Ay, Dios mío. Y todo el rimel aquí corrido" al final del clip Beso para informar sobre su matrimonio mostrando su anillo de compromiso; en el video se muestran romántico momentos que han compartido como pareja. Y es hasta ahora que la famosa dio más detalles de ese soñado día, y todo a través de una dinámica de preguntas y respuestas para una revista.

Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me pude haber imaginado, que podía existir y que fue en la casa de tu abuela, en la parte más arriba del edificio y empezaron a haber fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico. yo no me lo esperaba y tú me dijiste 'ven, te quiero enseñar un sitio, te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar' y te seguí, yo pensando de lo más inocente… Y de golpe, empezaste a buscar algo y yo pensaba '¿qué le pasa?'… Estaba nerviosa, yo tampoco me acuerdo de todos los detalles", expresó.

Fue así que cuando el intérprete de Todo de Ti encontró el anillo de compromiso, se arrodilló y le hizo la emocionante propuesta. "Entonces, tú me diste un anillo y entonces yo me puse a llorar y así nos comprometimos", concluyó Rosalía, mirando a los ojos a su amado y entre risas. De momento, no han revelado la fecha de la boda, incluso, han surgido rumores de que ambos famosos ya hasta se casaron, pero nada se ha confirmado.

¿Cómo se conocieron?

Los artistas se conocieron durante 2020, cuando unieron sus talentos para participar en el tema TKN, que curiosamente se convirtió en todo un éxito. Desde aquel entonces, iniciaron las especulaciones sobre que la interacción en la cabina de grabación podría ir más allá, pero ninguno confirmó o desmintió los rumores. Los entonces "amigos" incendiaron aún más el asunto cuando la intérprete compartió una foto en sus redes sociales junto al puertorriqueño.

Tras esto, la española negó que tuvieran un romance, pero en agosto de 2021 fueron captados besándose en Miami y no hubo más excusas. Desde entonces no han parado de compartir su felicidad y se han mostrado muy enamorados, tanto en sus redes sociales como en importantes eventos. El amor también ha traspasado sus facetas artísticas, ya que hicieron otra colaboración musical llamada La noche de anoche, un sencillo que también gustó a sus seguidores.

Fuente: Tribuna