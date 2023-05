¿Regresaron? Aseguran que Shakira rechazó a Tom Cruise a semanas de reunirse con Gerard Piqué

Miami, Estados Unidos.- Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación hace ya casi 1 año, tiempo en el que la cantante se ha dado el espacio para sanar, al grado en el que se le ha visto brillar con luz propia en diversos eventos públicos, así como también se le ha visto salir con personalidades de la talla de Lewis Hamilton, piloto de Mercedes Benz, así como también con el actor de Top Gun y Misión Imposible, Tom Cruise.

Como algunos sabrán, hace algunos días se filtró el rumor de que el miembro de la cienciología se encontraba profundamente interesado en Shakira, luego de su encuentro en la F1, sitio en donde se les vio bastante felices e incluso se dice que el actor de Vanilla Sky presumió con sus amigos más cercanos un "supuesto enamoramiento", hecho que no ocurría desde que conoció a su exesposa, Katie Holmes, en el año 2005, esto según datos de un informante al a revista Heat.

Shakira y Tom Cruise en la F1

Según información de la misma fuente, inicialmente Shakira se mostró divertida con los rumores de un supuesto romance entre ellos, pero las cosas comenzaron a preocuparle, cuando Tom comenzó a perseguirla y a llamarla constantemente para tener más citas, cosa que la alarmó, puesto actualmente, no se siente especialmente interesada en iniciar una relación con nadie y únicamente se quiere enfocar en sus hijos y en su carrera.

Ella (Shakira) no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada. Ella disfrutó de su compañía (de Tom), pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera.