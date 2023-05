"Simplemente la mejor": Así fue la última FOTO de Tina Turner en vida; ella misma había publicado

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- La tarde del miércoles 24 de mayo, los medios de comunicación internacionales y el publico en general, reaccionó con asombro ante la confirmación sobre la muerte de la actriz, cantante y bailarina Tina Turner a los 83 años de edad, famosa de origen suizoestadounidense quien se dijo, dio su ultimo aliento en la casa que tenía en dicho país europeo y donde se había mantenido alejada del ojo público desde hace meses; sin embargo, recientemente se reveló cuál fue la última fotografía que se tomó y la que incluso, ella misma compartió en redes sociales.

Turner, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock, murió a consecuencia de una larga enfermedad; sin embargo, no se ha revelado cuál era su diagnóstico, mismo que la mantenía alejada de la actividad que además de consagrarla como una de las personalidades más famosa de la historia, también la permitió hacerse de una gran fortuna. No obstante, con base a esta última foto que ya le dio la vuelta al mundo, se hizo hincapié en que aún con cualquier mal que pudiera haberla aquejado, ella posó para hacer lo que más le gustaba: cantar.

Tina Turner, actriz, cantante y bailarina quien murió a los 83 años de edad

La cantante responsable de éxitos como Proud Mary, The Best o What's love got to do with it, se encontraba celebrando la próxima salida del documental titulado Tina, el cual corrió a cargo de la dirección de Daniel Lindsay y T. J. Martin y el cual se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Si bien este proyecto se estrenó en 2021 y fue el último que la famosa grabó como na manera de despedirse de su público, en la instantánea publicada en todas sus redes sociales se observa a la famosa parase frente a la pantalla y cantar y bailar como a ella tanto le gustaba.

Estoy muy emocionada de compartir esta película con ustedes; ver las escenas del concierto me hizo revivir algunos de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Simplemente tenía que cantar y bailar en mi sala de estar", escribió.

Última foto de Tina Turner en vida

El documental de HBO Max le permitió a la 'Reina del rock' como también se le conocía, revivir seis décadas de éxitos, al tiempo de darle la oportunidad de narrar de viva voz lo que para ella fue ser considerada un ícono del espectáculo, hecho por el cual aseveró: "Algunas personas dicen que la vida que viví y las actuaciones que ofrecí, el aprecio… debería estar orgullosa de eso. Lo estoy". Por este material y sobre todo la confirmación de su deceso, internautas aseguraron que en realidad Tina Turner no había muerto, sino que en realidad había regresado al sitio donde pertenecía pues remarcaron, ella no era de este mundo.

Mick Jagger y su eterno amor

Al tiempo que la última imagen de Tina Turner en vida se ha 'robado' las tendencias internacionales, también lo han hecho las declaraciones que en el pasado hizo sobre Mick Jagger, cantante y fundador de la legendaria agrupación The Rolling Stones de quien confesó haber estado enamorada siempre, palabras que dijo un mes antes de su fallecimiento y las que hoy han conmovido al público pues el cantante también le dedicó una emotiva despedida a la hoy occisa.

Me encantó cuando hicimos una gira con los Rolling Stones", dijo a The Guardian el pasado 8 de abril.

En dicha entrevista, la cantante recordó que en el pasado había tenido la oportunidad de escribir sus memorias, mismas donde incluyó que en 1985, en el marco del concierto Live Aid en el Estadio de Wembly en Londres, tuvo la oportunidad de cantar con Jagger; sin embargo, fue en ese momento en que hubo algo más que no pudo ser. "Él me miró. Llevaba una blusa y una falda de cuero negro ajustadas y pude ver que se estaba formando una idea traviesa. '¿Se quita esa falda?' preguntó astutamente. '¿Qué?' fue mi respuesta sorprendida", recordó.

Foto: Twitter

Mediante la red social Twittter, el vocalista de The Rolling Stones compartió una serie de fotografías de Turner, al tiempo de también hacer énfasis en que durante los años que tuvo la oportunidad de conocerla, la cantante lo ayudó mucho durante su juventud, algo por lo que aseguró no lo olvidaría pues además de ello, la consideraba una artista "de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa".

Fuente: Tribuna