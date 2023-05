Salma Hayek presume FOTOS de Cannes y le llueven las críticas por excederse con los filtros

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La belleza de la actriz mexicana, Salma Hayek, es algo que jamás se ha puesto en tela de juicio, de hecho, es gracias a esta cualidad, que la celebridad internacional fue seleccionada para protagonizar Teresa, en el año 1989, melodrama que se centra en la ambición de una atractiva joven que termina por destruir la vida de las personas que la rodean. Pese a todo lo que se mencionó anteriormente, esto no evitó que los internautas destrozaran a la protagonista de The Eternals por excederse con el uso de filtros en redes sociales.

Como ya muchos podrán intuir, la imagen, el mundo de la farándula, es un factor sumamente importante, motivo por el que las celebridades se empeñan en lucir lo mejor posible, especialmente en sus redes sociales, sitio en el que pueden crear un vinculo cercano con sus fans y hasta crear comunidades, por ello no es de extrañarse que las estrellas suelan aplicar algunos filtros y hacerse uno que otro retoque cada vez que publican una imagen.

Créditos: Instagram @salmahayek

Este recurso es utilizado frecuentemente por las Kardashian, Jennifer Lopez, Eiza Gonzalez, Ángela Aguilar y hasta Belinda, y aunque es posible que ya muchos lo sepan, la realidad es que esto no salva a las estrellas de ser linchadas socialmente cuando estos retoques se notan demás, ya que son tomadas como falsas o superficiales, tal y como le ocurrió a Salma Hayek el pasado miércoles, 24 de mayo.

Como algunos recordarán, esta semana se celebró uno de los festivales de cine más importantes de cine: Cannes, por lo que varios famosos acudieron a ver algunas proyecciones de las películas más importantes, entre ellos se encontraba Salma, quien como buena estrella, documentó el momento al tomarse varias fotografías en donde presumía su entallada figura con su vestido Gucci y su rostro sin imperfecciones, lo que parece que irritó a sus fans.

Créditos: Instagram @salmahayek

Y es que, más de un internauta le señaló, en la sección de comentarios, que no requería excederse con el uso de filtros, ya que, no necesitaba verse de 30 años, cuando su verdadera edad era 50. Por otro lado, hubo quienes tacharon de antifeminista a Hayek por intentar aparentar ser algo que no era, aunque esto no impidió que varios de sus fans decidieran defenderla, resaltando que se trataba de una mujer sumamente bella.

Incluso hubo quien le llamó la atención a las personas que se quejaban del exceso de ediciones, afirmando que los filtros se inventaron para ser usados, por lo que no debían ser duros con la estrella de filmes como Son como niños, Crepúsculo al amanecer y Frida. Otros más resaltaron el hecho de que la veracruzana no era la única mujer de la farándula que le aplicaba algunos retoques a sus fotos.

Créditos: Instagram @salmahayek

