(VIDEO) Más enamorados que nunca: Christian Nodal estrena 'Cazzualidades', tema dedicado a su novia

Ciudad de México.- La pareja conformada por el cantante de regional mexicano, Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu ha dado de qué hablar nuevamente y no es porque ambos se han mostrado muy enamorados y hasta emocionados por la llegada de su primogénita, sino porque en medio de todo este romance, el sonorense estrenó un nuevo tema musical titulado Cazzualidades que está dedicado a la madre de su bebé, canción que es la más reciente luego del tema Quédate que presuntamente fue una dedicatoria a su expareja, Belinda.

La última vez que Nodal sacó música nueva fue el tema Quédate cuyo video musical parecía tener referencias a su relación pasada con la cantante y actriz española Belinda, pues además de abordar el tema de un romance que acabó y que para él fue muy doloroso, también le permitía dar 'vuelta a la página', permitiendo al público sacar conjeturas sobre que el compositor ya no estaba dispuesto a seguir soportando la sombra de 'Beli' especialmente porque su relación con la argentina iba 'viento en popa'.

Como un caballero me guardo tus secretos, y seré discreto si no pisas mi dolor", decía la pasada canción.

Tras este tema, ahora parece que Christian Nodal se ha enfocado en dirigir su atención a su nueva familia, pues en el caso de este nuevo tema, no solo involucra el nombre artístico de Julieta Emilia Cazzuchelli, sino que además ella y su bebé (aunque en el vientre) aparecen en el video musical que hasta este momento, ya alcanzó mas de 900 mil vistas pese a que se estrenó apenas 14 horas. Por su puesto, la letra la involucra a ella y a cómo fue que inició su historia de amor.

Si estoy sonriendo, es por tu culpa. Quiero bailarte al ritmo de una cumbia. ¿A Cazzu tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba", dice el nuevo tema.

Si bien hay muchas referencias a la intérprete de Tú y tú, Mucha data o Turra, la primera parte del tema hace referencia a como fue que ambos comenzaron con este romance, lo que llevó al sonorense a declarar que desde aquel día no dejó de pensarla recordando que en el marco en que se especulaba que él ya estrenaba romance, también se le relacionó con otras mujeres sin que ninguna se convirtiera en ‘la oficial’ como ocurrió con la argentina. "No, no miento cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en piel", sentencia la canción.

Esta no es la primera vez que Christian Nodal dirige su talento a sus amores, ya que cuando era pareja de Belinda, le escribió el tema Por el resto de tu vida el cual grabaron en conjunto aunque momentos después se confirmó su rompimiento llevando a que el tema fuera regresado con la cantante Tini quien se encargó de sustituir la voz de la 'ojiverde'. Internautas recordaron este hecho haciendo referencia a que como los tatuajes en pareja, en el caso del famoso los temas de amor podrían estar relacionados a una ‘maldición’ que lo lleve al rompimiento, sin embargo, al haber un bebé de por medio puede que la situación sea totalmente diferente.

Actualmente, el cantante está por arrancar los preparativos de su concierto en el Foro Sol, recinto que cuenta con la capacidad de albergar a más de 60 mil personas y con ello, buscará repetir la hazaña que sucedió recientemente en Madrid donde el intérprete de Adiós Amor o Botella tras botella tuvo un éxito total al llenar el Wizink Center. Por supuesto, que este tema será uno de los que interprete ante el publico mexicano quienes ya especulan, involucraría la participación de Cazzu para hacer vibrar el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

