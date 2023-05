"Estoy triste y cansado": Alejandro Sanz lanza fuerte declaración en redes y preocupa a sus fans

Comparta este artículo

Madrid, España.- El tema de la salud mental es uno de los que últimamente ha cobrado fuerza a nivel internacional debido a que personalidades del medio artístico se han manifestado por la constante presión que reciben, llevando a sugerir a sus millones de seguidores prestarle atención a los síntomas que pueden derivar en depresión o algunas otras enfermedades que atenten contra la estabilidad emocional, algo que al parecer el hace frente el cantante español Alejandro Sanz quien alarmó a sus fans tras un último mensaje difundido en redes.

Fue durante la tarde del pasado viernes 26 de mayo cuando el intérprete de temas como Amiga Mía, Corazón Partío o Cuando nadie me ve, informó a sus millones de seguidores que actualmente no atraviesa por un buen momento, al tiempo que se mostró solidario por quienes pasan por situaciones similares a las que él hace frente. Fue esta empatía la que llevó a que internautas no sólo le manifestaron apoyo, sino también agradecieran que personalidades como el hagan visibles los temas que involucran la salud mental.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase…", escribió.

El mensaje que causó alerta entre sus fanáticos, además asegura que es una vez que el famoso de 54 años de edad éste de regreso a los escenarios, sentirá que sabrá perfectamente qué es lo que debe hacer para dejar a un lado los sentimientos que actualmente lo aquejan. No obstante, también es claro respecto a que actualmente tiene el pensamiento constante de "no querer ni estar". Fueron estas palabras las que le valieron comentarios positivos, al tiempo que otros internautas le confesaron su manera de sentirse con el objetivo de hacerle saber que no estás solo en este momento difícil.

A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió.

La carrera de Alejandro Sanz lo ha llevado a cosechar éxitos a nivel internacional, especialmente durante la década de los 90, tiempo en el cual figuró como uno de los intérpretes más importantes sobre los escenarios. A pesar de haberse dado un tiempo alejado del ojo público, se sabe que el pasado 14 de abril retomó su gira internacional denominada 'Sanz en vivo' donde deleito a los fanáticos en Bogotá, Colombia, con una de las presentaciones más esperadas del año. Tras ello, tuvo la oportunidad de viajar a Lima seguido de Guayaquil, Santiago y tras ello Buenos Aires; todas ciudades sudamericanas ubicadas en Perú, Ecuador Chile y Argentina.

Una vez que su visita por Sudamérica concluyó, la agenda del intérprete de español involucra una presentación en España el próximo 3 de junio y tras ello hasta el mes de septiembre estará de regreso con sus fanáticos en Miami, Nueva York y Los Ángeles; por el momento, Alejandro Sanz no tiene programadas fechas para México aunque no por ello pasó desapercibido el reciente mensaje que publicó para los fanáticos del país azteca quienes le recordaron la importancia de su música y sobretodo el hecho de mantenerse en contacto con ellos pues al final todos atraviesan por problemas similares.

Hasta este momento, esta es la primera vez que Alejandro Sanz aborda un tema de índole personal y sobre todo mental y emocional, pues en el pasado se enfocó en la promoción de la canción denominada Correcaminos la cual lanzó junto al cantante Danny Ocean. Antes de eso llamó la atención por mostrar apoyo a su amiga la cantante Shakira con quien lanzó el tema la tortura apoyo que se dio en el marco en que la colombiana lanzó el tema Music Session #53 al lado del productor argentino Bizarrap (BZRP).

