Pati Chapoy no se queda callada y responde al alarmante mensaje de Alejandro Sanz: "Te puede servir"

Ciudad de México.- La tarde del pasado viernes, 26 de mayo, el exitoso cantante, Alejandro Sanz, logró estremecer a sus más de 19 millones de seguidores, después de compartir un desgarrador mensaje en el que dejaba entrever que estaba pasando por un grave periodo de depresión, trastorno que no se ha confirmado que el famoso padece, pero fue la impresión que algunos de sus seguidores tuvieron al leer las tristes palabras del amigo de Shakira.

Como algunos sabrán, el cantante de temas como Mi soledad y yo, No me compares y Desde cuándo, no es un artista ajeno a México, país en donde cuenta con una gran cantidad de seguidores y al que recién el pasado mes de marzo regresó para dar un gran show, por ello no es de extrañarse que el intérprete cuente con gente que se preocupe por él, aún en la nación gobernada por Andrés Manuel López Obrador.

Sobretodo después de que millones de personas leyeron el mensaje que el cantante publicó durante la tarde de ayer donde hacía mención a que no se sentía bien, así como también reveló que se sentía "triste" y "cansado". El intérprete mencionó que si hacía semejante confesión a través de sus redes sociales, era porque quería ser "sincero" con sus fans, especialmente con aquellos que se han sentido como él.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.

Naturalmente, este mensaje alertó a miles de sus seguidores, entre ellos pueden resaltar Pati Cantú, quien no dudó en enviarle palabras de ánimo al cantante, al mismo tiempo le recordó que él "siempre" sería una de sus "personas favoritas", pero la intérprete de éxitos como Afortunadamente no eres tú, Goma de mascar y Clavo que saca otro clavo, no fue la única que le envió palabras de aliento al famoso.

Para sorpresa de muchos, la polémica presentadora de Ventaneando, Pati Chapoy, también se hizo presente en la sección de comentarios, donde compartió un pequeño poema titulado El privilegio de la pausa, de la escritora Lorena Pronsky, el cual fue publicado en su libro Cúrame. La amiga de Pedro Sola acompañó la fotografía del texto con un breve mensaje a Sanz: "Mira te puede servir", exclamó la famosa.

El poema que Pati le dedicó a Alejandro habla sobre la importancia de bajar el ritmo y hacer una pausa en la vida, lo que podría aclarar la mente, para pensar de mejor manera las cosas y, así, darse el tiempo para curarse de cualquier cosa que le esté haciendo mal. Hasta el momento no se sabe si el mensaje ya le llegó a Sanz, puesto el cantante aún no ha respondido, pero se sabe que algunas personas ya le respondieron a la conductora.

