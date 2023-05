Talina Fernández no se queda callada y exhibe a su nieto José Emilio: "Es capaz de decir cualquier cosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días, los hijos menores de la difunta actriz Mariana Levy, José Emilio y Paula, revelaron en exclusiva para la revista TV Notas que, pese a que su madre falleció hace casi 18 años, la realidad es que no han recibido un centavo de su herencia, motivo por el que el mismo medio acudió a cuestionar a Talina Fernández para descubrir si dichas declaraciones eran reales.

Todo ocurrió durante los Premios Patria 2023, momento en el que Talina, reveló que, en efecto, tras casi 20 años de la muerte de la estrella de Amor Real, sus nietos no han recibido absolutamente nada relacionado a la herencia que su madre les habría dejado. Asimismo, la presentadora de Sale el Sol reveló que, al no ser especialista en leyes, no podía dar más detalles sobre el tema, aunque sí destacó que esperaba que todo tuviera una pronta resolución.

Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate, yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada.

Cabe señalar que, durante esta misma entrevista, José Emilio, reveló que tanto él como su hermana Paula, se habían distanciado de María, por lo que el reportero cuestionó a Talina sobre si esto era cierto, dado a que la exparticipante de MasterChef Celebrity mantiene una excelente relación con su nieta mayor, al grado en el que ambas produjeron su propio podcast juntas, en el que Fernández cuenta varias anécdotas de su trayectoria.

Sin embargo, Talina reveló que ignoraba si José Emilio y Paula estaban distanciados de María, incluso llegó a acusar a su nieto de decir "cualquier cosa", puesto le gusta mucho "las bambalinas". Derivado de ello, la famosa fue cuestionada sobre si no le dolía que las cosas estuvieran tan tensas entre sus descendientes, a lo que ella respondió que su nieto no fue educado de la misma manera que los demás.

José Emilio se quedó de 8 meses, cuando le ocurrió eso a mi hija, así que él no mamó la educación que tenemos todos nosotros.

Como algunos recordarán José Emilio fue prácticamente criado por Ana Bárbara, quien tiempo después de la muerte de Mariana, se casó con el 'Pirru', por esta razón, ella se encargó de cuidar de los hijos de Levy como si fueran los de ella; sin embargo, esto no sirvió de mucho, puesto hoy por hoy se sabe que mantiene una relación tensa con el nieto menor de Talina Fernández, de quien se encuentra distanciada.

Derivado de ello, Talina Fernández fue cuestionada sobre lo que pensaba acerca de la situación que José Emilio y la cantante de Qué poca estaban viviendo a lo que ella respondió que, en realidad no se trataba de un tema que le importara, asimismo expresó su agradecimiento a la intérprete, porque siempre se mostró muy dedicada al cuidado de sus nietos: "Yo tengo mucho que agradecerle a la 'peque', y que Dios me la bendiga".

Fuentes: Tribuna