Fans de Julio Iglesias se estremecen al enterarse de que el cantante yace en una silla de ruedas

España.- Julio Iglesias es reconocido como uno de los cantantes más importantes de su generación, es debido a ello que causó gran impacto cuando reveló que se retiraría de los escenarios hace ya cuatro años. Desde entonces, el intérprete de éxitos como Me olvidé de vivir, De niña a mujer y Con la misma piedra, se ha dejado ver en público en muy pocas veces, motivo por el que dichos avistamientos suelen causar revuelo incluso entre sus más allegados.

De acuerdo con información de Matías Vázquez, el cantante de 79 años, habría optado por reducir su círculo íntimo al máximo, con la finalidad de que prácticamente nadie tuviera contacto directo con él, puesto no quería que las personas se enteraran de su actual condición. Esta situación parece haber conflictuado a sus amigos, tal y como hace algún tiempo dejó entrever Alberto Mateyko, quien, al no poder contactar con el cantante decidió enviar un mensaje que alertó a todo el mundo de la farándula española.

Y es que, según declaraciones de Alberto, Julio estaría confinado en una silla de ruedas, hecho que como es natural, preocupó a Mateyko, quien al no poder contactarse con el intérprete decidió tomar el toro por los cuernos y publicar un mensaje en el que lo cuestionaba por mantenerse tan silencioso y no dar mayor información sobre su estado actual, incluso le dijo que salga a "dar la cara".

¿Qué anda pasando Julito?, ¿por qué tanto silencio? Por eso tantas con tantas conjeturas, Jorge Rial dijo que el Puma Rodríguez, al salir de tu casa, afirmó que te vio en silla de ruedas, salió Daniel Scioli a desmentir al Puma Rodríguez pero eso salí en todos los medios de comunicación. Amigo, te sugiero que salgas a dar la cara.

Por otro lado, el periodista Cora Derbarbieri confirmó que Julio Iglesias se encontraba en una silla de ruedas, ¿la razón? Según información del comunicador, el cantante habría tenido una fuerte lesión en la columna vertebral, cuando era bastante joven, la cual le estaba causando problemas actualmente, debido a la desgaste que la misma edad le estaba produciendo, de hecho este mismo motivo lo llevó a tomar la decisión de retirarse.

Por otro lado, Matías Vázquez indicó que esta lesión le estaba trayendo otro tipo de consecuencias inesperadas, puesto también le estaría afectando el sistema cognitivo, lo que provoca que tenga algunas lagunas mentales, al grado en el que Julio habría comenzado a olvidar algunas de sus canciones: "Me dicen que es tremendo, la parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio Iglesias, directamente ya no recuerda ni sus propias canciones".

Julio Iglesias es un cantante español que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Nació en Madrid en 1943 y empezó su carrera musical después de sufrir un accidente de coche que le impidió seguir jugando al fútbol profesionalmente. Ha grabado canciones en varios idiomas, como el español, el inglés, el francés y el portugués, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos, como el Grammy, el Billboard y el Guinness World Records. Julio Iglesias es considerado uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de la historia.

