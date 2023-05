Meghan Markle y el príncipe Harry estarían al borde del divorcio, pero seguirían juntos por esta razón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El mes de mayo del 2018, muchas personas observaron la boda de cuento de hadas de la actriz de, Suits, Meghan Markle y el Príncipe Harry, quienes decidieron unir sus vidas en la iglesia del Palacio de Windsor. Si bien, en un inicio todo hacía pensar que la presencia de la histrionista en la Familia Real Británica, se trataba de una bocanada de aire fresco para los royals e incluso se llegó a ver muy unida con la Reina Isabel II, la realidad es que con el pasar de los años, este idilio terminó en una escandalosa separación.

Como ya muchos sabrán, en el año 2020, el hijo menor de la Princesa Diana apareció frente a las cámaras de la prensa y anunció que abandonaría la vida en el seno del a familia real para marcharse al continente americano junto a su familia, esto con la finalidad de proteger a Meghan y a su recién nacido hijo, el príncipe Archie. A partir de entonces comenzó dura pelea con la familia real, la cual se intensificó con la entrevista que la pareja le dio a la conductora Oprah Winfrey.

Aunque Meghan Markle y Harry se mostraron muy enamorados hace unos días, la realidad es que hay fuertes rumores de divorcio

En el medio de toda esta situación, ambos parecían ser un frente unido, pero las cosas comenzaron a fragmentarse después del lanzamiento de la docuserie Harry y Meghan, así como del libro de memorias del duque, Spare; puesto el día del lanzamiento Meghan no fue vista con su esposo y aunque esto sí llamó la atención, lo cierto es que a partir de entonces rara vez se les vería juntos.

Los rumores de que se cocinaba un divorcio se intensificaron cuando Lady Colin Campbell, mejor conocida como Lady C, quien es una reconocida aristócrata de Londres, reveló que, de acuerdo a sus fuentes, Harry y Meghan Markle estarían al borde del divorcio y, que las cosas entre la pareja, empeoraron después de la supuesta persecución de los paparazzis, ya que, este tema sí fue algo serio para el pelirrojo, puesto así fue como murió su madre, la Princesa Diana.

Meghan Markle y Harry podrían pensar en divorciarse

Asimismo, Paul Burrell, quien es reconocido como el mayordomo de Lady Di, aseguró que los Duques de Sussex sí tendrían graves problemas maritales; sin embargo, descartó la posibilidad de que la pareja se divorciara, puesto el propio Príncipe Harry lo impediría, ya que, no desea que sus hijos crezcan con padres divorciados, tal y como él mismo y su hermano el Príncipe William hicieron hace varios años atrás.

Cabe señalar que, hasta el momento, la pareja no ha hecho mención sobre nada de lo mencionado anteriormente, sobretodo porque ninguno de los dos tienen redes sociales a través de las que puedan mostrar un poco sobre su día a día, aunque esto no ha sido impedimento para que los fanáticos con ojo de halcón se percatarán de la posibilidad de que la pareja no haya celebrado su quinto aniversario.

Fuentes: Tribuna