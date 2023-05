Tras éxito en 'The Last Of Us', Pedro Pascal confiesa que sufrió infección por permitir que sus fans lo tocaran

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que en los últimos años el actor chileno, Pedro Pascal, ha ido ganando un arrollador éxito entre el público estadounidense y mexicano, esto es en gran medida por sus impecables actuaciones en series de gran calibre como The Mandalorian, Game of Thrones y, la más reciente, The Last of Us, producción en donde logró conquistar el corazón de miles de fanáticas.

Asimismo, Pedro es conocido por ser sumamente agradecido con sus fans, motivo por el que es normal que, lugar al que vaya, se le vea aceptando tomarse selfies y saludando a todo el mundo, sin embargo, esta situación le habría traído notables problemas, luego de que concluyó su participación en la temporada 4 de Juego de Tronos, momento en el que su cercanía con el público le generó una infección.

Pedro Pascal es uno de los actores más queridos de Hollywood, actualmente

Dicha anécdota salió a la luz recientemente, cuando el histrión de Narcos concedió una entrevista para The Hollywood Reproter, donde le contó a otros famosos de la talla de Kieran Culkin, Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters y Damson Idris, que, debido a su gráfica muerte en el show, en el cual le llegaron a quitar los ojos a su personaje, muchos de sus fanáticos se le acercaban para recrear dicha escena.

La pose favorita del público era colocar sus pulgares en los ojos del famoso y, debido a que él se encontraba muy feliz por el éxito de su personaje en el show, él no se oponía, razón por la que dejó que diversas personas colocaran los dedos en sus ojos, pero esto le trajo consecuencias a la larga, puesto no tardó en agarrar una "pequeña infección en uno de sus ojos, aunque pudo controlarla rápidamente.

Pedro Pascal brilló en 'The Last Of Us'

Actualmente, Pedro Pascal goza de gran fama e incluso varias de sus seguidores suelen coquetearle a través de mensajes en sus redes sociales, hecho por el que fue cuestionado en la alfombra roja de Los Oscar 2023, sitio en el que reveló que, aunque no le molesta, e incluso disfruta de la atención, sí es algo que le sorprende, porque en muchas ocasiones se trata de mujeres extremadamente jóvenes.

Ante esto, Pedro llegó a mencionar que suele pensar: "¿Por qué le coquetean a un viejo como yo? Busquen a Harry Styles". Por otro lado, en la entrevista que dio a The Reporter, el histrión fue cuestionado sobre lo que piensa acerca del apodo que sus fans le han dado en los últimos meses (papá), a lo que él respondió que le parece divertido porque es algo relacionado con su papel en The Lat Of Us, sin embargo, en la vida real no es padre de nadie.

Fuentes: Tribuna