¿Llega la cigüeña a Televisa? "Está increíble": Renata Notni aclara su posible embarazo con Diego Boneta

Ciudad de México.- Para muchos televidentes, la pareja conformada por la actriz Renata Notni y el famoso actor y cantante Diego Boneta es una de las más sólidas y hasta cariñosas, pues ellos una vez que confirmaron que habían entablado una relación, no dejaron pasar la oportunidad de demostrase cariño tanto en eventos públicos como en redes sociales, lo que ha llevado a adelantar que quizá estén tanto por llegar al altar y sobre todo, darle la bienvenida a su primer hijo ya que fotografías mostraron a la famosa con una posible 'babybump'.

Aunque la pareja no ha destapado sus intenciones de llegar al altar en un futuro no muy lejano, lo relevante es que un posible embarazo de la actriz quien ha participado en proyectos como Qué bonito amor, Amor de Barrio o Quiero amarte, podría cambiar los planes de ambos. No obstante, a modo de despejar cualquier duda, fue la misma actriz la que enfrentó a la prensa aclaró todo sobre su futuro con el protagonista de Luis Miguel, la serie.

Los rumores de embarazo de la famosa actriz cobraron fuerza luego de unas fotografías donde no lució un vientre plano como ha ocurrido en ocasiones pasadas; no obstante, Renata subrayó que a diferencia de lo que se pueda estar pensando, ni ella ni el actor tienen planes de escribir pronto a la cigüeña, por lo que hizo hincapié en que no está embarazada y tampoco hay intenciones de planear una boda.

No, no estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho, pero un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda, ni de bebés, ni nada por el estilo", aclaró.

Aunque reconoció que todo lo que se ha dicho alrededor de su relación con Diego Boneta son simplemente rumores, la famosa también agradeció que lo que se dice de ella sean cosas buenas, pues lo único que la prensa y los fanáticos quieren es seguirla viendo feliz al lado de su actual novio. Pese a todo lo anterior, fue muy tajante en manifestar que no hay planes de esta índole y claro tampoco debutará como mamá a los 28 años de edad.

Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble, pero no, ¿qué te digo?, no era bebé, era el desayuno que me acababa de comer", dijo entre bromas.

Luego de aclarar que el motivo por el cual su vientre no lucía tan plano como en las fotografías que comparte en las redes sociales, Renata insistió en que al momento ella se siente muy afortunada por tener una relación sólida con el famoso de 32 años e incluso, insistió en que siente bien leer los buenos comentarios sobre lo que se hace en torno a su vida de pareja pero, en caso de estar embarazada, su familia sería la primera en enterarse y no los internautas.

Imagínate, con mi familia tengo la relación más cercana, ellos saben que, si eso pasara, serían los primeros en enterarse, pero sí hubo amigas de mi mamá de que 'vas a ser abuela, pero ¿cómo?'".

Al dejar de lado la posibilidad de convertirse en familia al lado de Diego Boneta, se le cuestionó sobre los proyectos que tiene para con su carrera, por lo que también la actriz enfatizó en que por el momento su único objetivo es enfocarse en otras cosas diferentes a lo que ha acostumbrado al público y no tiene intención en regresar tan pronto a las telenovelas, pese a que es un trabajo que le encanta.

