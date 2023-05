Celestial: Martín Scorsese se reúne con el Papa Francisco para inspirarse por su próxima cinta

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El Festival de Cannes continúa llevándose acabo en Francia y con ello, las grandes personalidades del séptimo arte se dan cita no sólo para conocer cuáles eran los siguientes proyectos que lleguen a la pantalla grande, sino también derrochar glamour en cada alfombra roja; no obstante, para otros involucrados en el cine la visita al país galo están bien con otros fines como fue el caso del director y productor Martín Scorsese, quien aprovechó su estadía en el 'Viejo Continente' para acudir al Vaticano y reunirse con el Papa Francisco.

Cabe destacar que el productor no sólo es famoso por proyectos como El lobo de Wall Street, El Irlandés, Taxi Driver o Pandillas de Nueva York, sino que además fue en 1998 cuando estrenó el filme La última tentación de Cristo donde involucró la religión aunque muy a su estilo, le dio un giro inesperado debido a que al momento de que el hijo de Dios fue crucificado, éste fue liberado por un ángel quien además le permitió llevar una vida ordinaria al lado de María Magdalena. Fue por estas razones que se convirtió en uno de los directores más polémicos y quien actualmente sigue dando de qué hablar pues le confesó al líder de la Iglesia Católica cuál será el tema de su siguiente proyecto.

Durante la visita que Scorsese tuvo en el Vaticano no sólo tuvo la oportunidad de saludar al Pontífice, sino que además en compañía de su esposa Helen Morris, participó en la conferencia denominada 'La estética global de la imaginación católica'. Fue en ese espacio donde el cineasta adelantó que respondió de manera inmediata al llamado de su santidad haciendo lo que mejor sabe lo que es escribir un-para un proyecto inspirado en Jesús.

Y estoy a punto de comenzar a hacerla", dijo en entrevista para la revista Variety.

De acuerdo con lo expuesto por medios de comunicación italianos, en esta conferencia el director estadounidense abordó la manera en la cual sus películas e incluso cada una de las anécdotas personales que comparte, lo llevaron a conmoverse por el llamado del Santo Padre para que en la pantalla grande pronto podamos ver la historia de Jesús. En ese sentido, también se hizo énfasis en que actualmente el Papa Francisco ha decidido enaltecer el trabajo de directores, guionistas y artistas para que con ello se pueda dar palabra a todos los seres humanos, al tiempo de poder aceptar las críticas que se reciben.

Este es su trabajo como poetas, narradores, cineastas, artistas: dar vida, dar cuerpo, dar palabra a todo lo que los seres humanos viven, sienten, sueñan, sufren, creando armonía y belleza... ¿Te criticarán? Está bien, lleva el peso de la crítica, intentando también aprender de ella, pero, aun así, no dejen de ser originales, creativos, no pierdan la maravilla de estar vivos".

Martín Scorsese en reunión con el Papa Francisco

A pesar de qué el catálogo de películas dirigidas por Martin Scorsese es bastante amplio e incluso él ha manifestado en repetidas ocasiones profesar la religión católica, únicamente hay dos cintas que involucran la religión además de La última tentación de Cristo, pues en 2016 llevó a cabo la película Silencio mediante la cual abordó la persecución que vivieron los jesuitas cristianos en Japón durante el siglo XVII. Con esta película, de la cual todavía no se sabe cuándo será estrenada, sería el tercer proyecto que el estadounidense lanza al mercado teniendo como eje principal temas religiosos.

A modo de remate se informó que la película que el director presentó en el Festival de Cannes no tienen nada que ver con lo que adelantó una vez que tuvo un encuentro con el Papa Francisco en este caso la cinta se trata de Killers of the Flower Moon, proyecto ambientado en la década de los 20 en donde se abordan los crímenes conocidos como reino de terror y donde participan personalidades como Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro o Cara Jade Myers, por mencionar algunos.

Martín Scorsese en el Festival de Cannes de Francia

