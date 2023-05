Shock en Imagen TV: Poncho Vera le da un duro golpe a Paulina Mercado en vivo de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más todos los presentes y los espectadores de Imagen TV, recientemente han quedado en completo shock, debido a que el famoso y muy polémico presentador de TV, Poncho Vera, sin tapujos ni pelos en la lengua le dio un duro golpe con guante blanco a su famosa colega, Paulina Mercado, mientras que estaban en pleno programa en vivo de Sale el Sol, dejándola a ella sin palabras.

Esto sucedió la mañana del pasado lunes 29 de mayo, pues durante la sección de Trapitos al Sol del famoso matutino, Vera, Mercado y el resto de los integrantes de la transmisión, como Jean Duverger, se presentaron para jugar a una serie de preguntas y respuestas, las cuales todos por igual responderían cambiándose a un lado para sí y a otro para no, además de contar la anécdota detrás de esa respuesta que han sorprendido a más de una en diferentes ocasiones.

Durante el mencionado juego, Poncho se robó el espectáculo al no tener ningún tipo de tapujo o vergüenza al exponer varios secretos de su pasado, como el hecho de que lamentablemente cuando estuvo en su primer matrimonio en una ocasión se quitó el anillo para conquistar a otra mujer que no era su esposa en ese momento, que se dice podría ser Gaby Platas, aunque él no dió nombres, solo señaló que le pasó en una ocasión solamente y se arrepiente.

Pero pese a que esto fue sin duda una muy polémica confesión y que ha dejado con el ojo cuadrado a todos, lo que más hizo que el público quedara boquiabierto, sino que fue en el momento en el que Pocho le afirmó a Paulina que él siempre había preferido como compañero de Luz María Zetina, la cuál estuvo en la emisión un par de amos hasta que ella firmó que tenia que renunciar debido a un proyecto que abarcaría todo a su tiempo.

El expresentaor de Televisa me dijo a Mercado que: "Ay prefiero a Luzma, era ella estaba más chida", como diciendo que ella estaba más guapa que Paulina, la cuál al inicio como todos los presentes quedó con la boca abierta de lo que estaba escuchando por parte de su compañero y una vez que salió de ese estado de shock le dió un derechazo sobre su hombro, diciendo que después le iría peor si decía eso.

Cabe mencionar que el comentario del presentador de Pisa y Corre se dieron dado a que estaban respondiendo a la pregunta si se hicieron amigos cercanos, este mencionó que no, pero Mercado entre risas que ella jamás podría tener algo que ver con Poncho, que era una persona que no se le antojaba para nada tenerla en ningún tipo de ámbito, llevándose esa información.

Fuente: Tribuna del Yaqui