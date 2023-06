¿Alejandro Sanz, en bancarrota? Su propio amigo lo habría estafado y demandado por suma millonaria

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Alejandro Sanz causó sorpresa el pasado 26 de mayo cuando publicó un depresivo mensaje que alertó a sus millones de seguidores en el mundo, y tras recibir múltiples muestras de apoyo y amor, el cantante de 54 años de edad reaccionó y reapareció en sus redes sociales para tranquilizar, al menos un poco, a sus admiradores que se preocuparon por él y estado emocional.

Las palabras que alarmaron a sus fans y colegas fue una confesión del estado anímico del artista, quien escribió que no se sentía nada bien, incluso, expresó que estaba triste y cansado y que a veces no quería "ni estar". Aunque no explicó el motivo que le llevó a esta situación, el español agradeció todas las muestras de cariño de la gente, quienes no han parado de mandarle ánimos y buenos deseos.

No obstante, este miércoles 31 de mayo, el periodista Jordi Martin reveló en el programa peruano Amor y Fuego, que la estrella musical estaría pasando difíciles momentos a causa de una presunta traición. El paparazzi detalló que Alejandro está triste porque habría sido estafado por un cercano amigo con una millonaria suma de dinero, por lo cual incluso estaría ya en problemas legales en Estados Unidos.

Alejandro Sanz ha sido estafado. Le ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona en la que Alejandro depositó toda su confianza para que le organice su gira de hace 1 año y medio en Estados Unidos y le confió parte de su patrimonio personal. Con esa persona surge una discrepancia cuando se acaba la gira y le reclama una cifra de 200 mil euros a Alejandro Sanz y él se niega a pagar esa cifra", explicó.

Ante la negativa del famoso para pagar el monto que se le exigía, dicho amigo decidió demandarlo ante la Corte de Miami. Como consecuencia de este proceso legal, las autoridades le habrían bloqueado las cuentas bancarias a Sanz mientras dura el juicio. Estos acontecimientos estarían afectando profundamente al cantante, quien ya habría vendido una mansión que tenía en Miami a un precio bajo, por la urgencia de solventar sus deudas.

La casa donde residía tenía hipoteca y al estar sus cuentas congeladas no puede pagar la hipoteca, no puede sufragar esos altísimos gastos y la tiene que malvender con todo el dolor de su corazón porque ese era su refugio de paz donde vivió durante los últimos 20 años", indicó el paparazzi.

Según Jordi Martin, la persona que estafó a Alejandro Sanz fue su exmanager, un reconocido empresario en España conocido como Juan Gervás, quien posee una amplia trayectoria a nivel empresarial en España. Por el momento ninguna de las dos partes ha emitido algún comunicado al respecto, por lo que esta información se mantiene únicamente como un rumor, hasta que no sea confirmada.

Fuente: Tribuna