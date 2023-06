Armie Hammer, actor acusado de canibalismo y abuso, celebra que no habrá cargos en su contra

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Armie Hammer reveló este miércoles en sus redes sociales que el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, no levantará cargos en su contra por presunta responsabilidad en el delito de abuso. A través de un mensaje de Instagram, el famoso que participó en películas como Llámame por tu nombre y Red Social, externó su alegría por la gran noticia que recibió.

Estoy muy agradecido con el fiscal de distrito por realizar una investigación exhaustiva y llegar a la conclusión de que me he mantenido firme todo este tiempo, que no se cometió ningún delito", recalcó en su escrito Armie. Te podría interesar famosos Tras ser acusado de violentar a sus exparejas, afamado actor hace brutal confesión

El artista de 36 años de edad también manifestó: "Espero con ansias comenzar lo que será un proceso largo y difícil de reconstruir mi vida ahora que mi nombre está limpio". Junto a esta información, el actor reconoció a las personas que siempre estuvieron demostrándole su apoyo incondicional. "Me gustaría dar las gracias muy especialmente a todas las personas que me han ayudado a superar este momento. Adelante y hacia arriba", exteriorizó.



De esta forma, el actor no será acusado de abuso en el condado de Los Ángeles, pues la Oficina del Fiscal de Distrito refirió que no pudo probar la acusación más allá de una duda razonable, según refiere el portal TMZ. El caso se prolongó durante más de 2 años, debido a que la Policía dijo que continuaba investigando, ya que el caso era demasiado turbio, a raíz de la "complejidad de la relación" entre la parte acusadora y Armie.

Asimismo, TMZ explicó que los fiscales explicaron que no pudieron "probar un encuentro forzado y no consensuado entre ellos". Fue en febrero de 2021 cuando Effie Angelova denunció por primera vez al actor ante la policía, y aunque dijo que habían estado involucrados románticamente desde 2017, pero la parte acusadora aseguró que las cosas se volvieron violentas después de que Hammer la forzó a tener relaciones en una ocasión.

Acusado de caníbal

Todo empezó con la publicación en redes sociales de unos supuestos mensajes entre Hammer y varias chicas, una de ellas Effie Angelova, con la que el actor habría mantenido una relación mientras estaba casado con Elizabeth y que presuntamente filtró los mensajes. "Anhelo sostener tu corazón en la mano y controlar cuando palpita", decía uno de los supuestos mensajes del actor. 2Dime cosas sobre que te rompo los huesos", dice otro.

En uno, el que le ha valido uno de los motes, Hammer supuestamente confiesa uno de sus más oscuros fetiches: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Maldita sea, da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido antes. En el pasado he cortado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente". Otro más: “Hagamos una apuesta: si yo gano, voy a tu casa, te ato toda y te inmovilizo. Luego haré lo que me apetezca con todos los agujeros de tu cuerpo".

