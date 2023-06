¿Canita al aire? El actor Al Pacino está por convertirse en padre a los 83 años; su novia tiene 29

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La llegada de la cigüeña es uno de los acontecimientos más esperados por muchas parejas, pues no solo refuerza la relación amorosa sino que además permite tener la oportunidad de criar a un ser humano producto del amor; sin embargo, hay embarazos que sorprenden a la audiencia pues ademas de ser inesperados, a veces alguna de las partes es algo 'grandecito' como para tener que lidiar con el hecho de cambiar pañales, desvelarse o lidiar con los berrinches, suceso que está por ocurrirle al actor Al Pacino quien pese a tener 83 años de edad, pronto será llamado de nueva cuenta papá.

De acuerdo con lo expuesto por el portal TMZ, el actor de Hollywood y ganador del Oscar, se encuentra en el octavo mes de embarazo con su novia, la modelo Noor Alfallah de apenas 29 años de edad. En el caso del famoso, será su cuarto hijo, mientras que para la futura madre es el primero al que le da la bienvenida. Si bien el embarazo fue confirmado, los representantes del histrión no han atendido la solicitud de los medios para dar una postura sobre esta nueva llegada de la cigüeña más cuando hay una diferencia de edad de 54 años entre la pareja.

Noor Alfallah, novia de Al Pacino

El protagonista de películas como Cara Cortada, El Padrino, Perfume de Mujer o El abogado del Diablo, tiene tres hijos mayores de edad. La primera es Julie de actualmente 33 años de edad la cual trajo al mundo derivado de su relación con Jan Tarrant; tras ello, se supo que tuvo mellizos de actualmente 22 años de edad con Beverly D'Angelo a los cuales nombró Olivia y Anton. Actualmente se desconoce si está a la espera de un varón o una niña y claro, el nombre que tendrá, información que posiblemente se sepa cuando el alumbramiento ocurra.

El romance entre el histrión y la modelo comenzó el pasado mes de abril del 2022 cuando fueron vistos en una cena al interior de un restaurante de lujo. Si bien fue la primera vez que se dejaban ver en público, funesta aseguraron que su romance había iniciado durante la crisis sanitaria por Covid-19; no obstante, por el confinamiento era difícil que los paparazzis los captaran hasta la vez que las fotografías le dieron la vuelta al mundo pues era evidente una gran diferencia de edades entre ambos.

Foto: TMZ

Por estas confirmaciones, cercanos a la modelo aseguraron que Alfallah suele salir con hombres mucho mayor que ella y que además tiene la característica de ser millonarios, algo que Pacino cumple a la perfección; sin embargo, en medio de los señalamientos sobre haber un interés monetario de por medio, la misma fuente remarcó que ambos s elevaban muy bien y que la diferencia generacional no era un problema, por lo que se adelantaba, sí habían sentimientos involucrados.

El interés por el cual la modelo fue señalada en el pasado quedó a un lado cuando se supo que ella provenía de una familia adinerada, por lo que los recursos generados por Al Pacino en varias décadas de trayectoria, no eran un factor inicial para mantener la relación amorosa. "Ella se mueve con la multitud adinerada de la alta sociedad", dijo la fuente a modo de proteger a la famosa quien está a pocas semanas de convertirse en ladre al lado de unos de los actores más populares de la industria del entretenimiento.

Noor Alfallah y Al Pacino serán padres pese a 54 años de diferencia entre ambos

Antes de tener una relación con la modelo, Al Pacino estuvo relacionado con la actriz Meital Dohan quien confirmó a la prensa que terminaría su relación con el famoso debido a que lo consideraba "muy viejo" para ella, pues en aquel entonces ambos tenían 79 y 40 años, respectivamente. "Incluso con todo mi amor, lo nuestro no duró", dijo la famosa al confirmar que estaba de nueva cuenta soltera. Tras esta ruptura, la siguiente realcen de Al Pacino fue con la modelo quien es 20 años más joven que la ex del histrión y quien no tiene conflicto por ser mucho más joven que él.

