Carlos Vives aclara controversia por 'like' a Clara Chía y Piqué; asegura que no traicionó a Shakira

España.- Si bien, el social media es algo relativamente nuevo, la realidad es que se ha convertido en algo de suma importancia para la imagen de los artistas, quienes hacen uso de las redes sociales para mantenerse cerca de sus fanáticos, así como para también expresar de mejor manera lo que sienten en relación a ciertos temas; sin embargo, aunque esto ha sido una herramienta útil para los famosos, sino se maneja de manera correcta pueden terminar metidos en tremendas polémicas.

Tal es el caso de Carlos Vives, quien recientemente fue tachado de "traidor" después de que apareció uno de sus likes en la cuenta de Instagram de Gerard Piqué, algo que, en cualquier circunstancia no debería traer tanto lío, el problema es que Vives es considerado gran amigo de Shakira y el 'like' en cuestión fue colocado en una fotografía del exfutbolista junto a su actual novia, Clara Chía, con quien el atleta habría engañado a la colombiana.

Carlos Vives es destrozado en redes sociales

Dado a que el nivel de molestia por parte de la gente fue tal, el propio cantautor tuvo que dar algunas declaraciones al respecto en una entrevista con Ethel Pozo, donde aclaró lo que en realidad sucedió y es que, según sus palabras él no habría traicionado a la cantante de Las caderas no mienten, sino que todo se trató de un error de uno de sus community manager, puesto él casi no atiende sus redes sociales y cuenta con gente que lo hace por él.

No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío.

Acusan a Carlos Vives de darle like a esta foto

A su vez, el famoso aprovechó la atención del medio para expresar que este juicio social, al que fue sometido, lo sorprendió muchísimo, puesto fue insultado y hasta calificado de traicionero, situación en la que no creyó meterse por un simple "me gusta", en una publicación. Según declaraciones de la estrella, la gente no debería prestar tanta atención a lo que ve en redes sociales sino a su trabajo.

Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Lástima, eso es lo que hay.

Finalmente, la propia Ethel recalcó que el like que apareció hace algunos días en la afamada publicación de Gerard Piqué junto a su actual novia, Clara Chía, fue provocada por la producción y gestión de imagen en redes sociales, del famoso; también destacó el hecho de que dicho 'me gusta' no fue intencional ni dirigido a ninguna persona en particular, sino que todo se trató de un pequeño accidente.

Mientras todo esto estaba ocurriendo en España, Shakira ha resaltado por llevarse toda la atención de los eventos deportivos a los que asiste. También se la ha vinculado amorosamente con varias figuras famosas de Estados Unidos como Tom Cruise o algún jugador de la NBA, pero la realidad es que una fuente cercana a la famosa declaró que, por el momento, solo está enfocada en Sasha y Milan, así como en su carrera.

