Ryan Gosling rompe el silencio y le responde a la gente que lo acusa de ser muy "viejo" para 'Ken'

Ciudad de México.- Hace ya varios meses trascendió la noticia de que la empresa Warner Bros. lanzaría su película de acción real de Barbie, aunque la mayoría de la gente quedó encantada con que la actriz Margot Robbie diera vida a la mítica muñeca, la realidad es que no todos quedaron muy conformes con que Ryan Gosling, estrella de La la land diera vida a Ken, quien pasó a la historia por convertirse en el compañero incondicional del famoso juguete.

Desde un inicio, muchas personas utilizaron a redes sociales como Twitter o TikTok para hacer saber su descontento con que Ryan fuera 'Ken', incluso hubo gente que dedicó videos completos o hilos a mencionar qué actores, más jóvenes, habrían sido las mejores opciones para dar vida al muñeco; mientras tanto, el actor de Diario de una pasión se dedicó a guardar silencio y a continuar con las filmaciones.

No fue sino hasta esta semana, cuando el famoso brindó una entrevista para la revista GQ, donde habló un poco sobre su postura hacia sus detractores, tomando una postura bastante neutral con la gente y asegurando que, si ellos no están dispuestos a jugar con su 'Ken', pueden hacerlo con otros, para luego mencionar que, en realidad, nadie había tomado en consideración al muñeco, hasta que se anunció que él sería el personaje.

Ryan Gosling le responde a sus detractores

Luego de ello, Ryan mencionó que, en realidad, 'Ken' nunca había tenido demasiado desarrollo, puesto hasta este momento, el muñeco solamente había servido para ser el compañero de 'Barbie' y nada más, no tenía una aventuras propias o una profesión como tal, a diferencia de la muñeca, quien básicamente es todóloga. Gosling hizo hincapié en que, en realidad todo el mundo estaba de acuerdo con que el muñeco solo sirviera de fondo.

Todos estaban de acuerdo con eso, que él tenga un trabajo que no es nada. Pero de repente es como: 'No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo'. No, no lo hiciste. Nunca lo hiciste. Nunca te importó. Barbie nunca jodió con 'Ken'. Ese es el punto. Si alguna vez realmente te preocupaste por 'Ken', sabrías que a nadie le importaba. Así que su hipocresía está expuesta. Es por eso que su historia debe ser contada.