Tras 'llegar' a Televisa, Álex Kaffie humilla sin piedad a Nacho Lozano y a Imagen TV: "De vergüenza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de supuestamente haber llegado a Televisa con contrato firmado, el reconocido presentador y muy polémico columnista, Álex Kaffie, sigue acaparando los titulares, debido a que recientemente humilló sin piedad al famoso conductor, Nacho Lozano, y a los altos mandos de Imagen TV de paso, señalando que es "de vergüenza" el rating que su antiguo colega maneja en su programa.

Como se sabe, hace un par de semanas que Kaffie se ausentó de Sale el Sol, lo que sorprendió a muchos pues fue sin explicación de su parte y llena de rumores de que Nacho estaría detrás de ello, sin embargo, Joanna Vega-Biestro afirmó que solo estaba de vacaciones con su madre y pronto volvería, palabras que fueron desmentidas por el propio Álex, el cual mencionó que en realidad lo castigaron sin goce de sueldo debido que expuso que Nacho había exigido que cuando lo entrevistaran solamente fuera Paulina Mercado la que estuviera presente y otras exigencias que tachó de "prepotentes".

Ante este lamentable hecho, el pasado lunes 29 de mayo, a través de un comunicado en Instagram, Kaffie dejó en claro que no regresaría al matutino antes mencionado y que él mismo había optado por salir de la emisión después de haber sido sancionado sin goce de sueldo, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

Álex Kaffie. Internet

Pero tal parece que la suerte le ha sonreído al presentador de inmediato, pues recientemente se han comenzado a circular rumores de que algunos productores ya se han puesto en contacto con él para invitarlo a formar parte de sus proyectos, en donde podría hundir aún más a los ejecutivos de Imagen TV, dado a que aparentemente su nuevo programa sería La Casa de los Famosos México, donde tendría foco las 24 horas del día los siete días de la semana.

Ante estas especulaciones el presentador no se ha pronunciado, pero sí ha retomado su cuenta de Twitter para rematar a Lozano y su televisora, dado a que señaló que era "De vergüenza el rating de Gacho lozano. Tiene más espectadores un atropellado", dejando en claro que su competencia en la empresa San Ángel y en TV Azteca hasta le triplicaros los resultados, pues mientras que él apenas llegaría al millón, en Televisa tiene tres millones.

Cabe mencionar que hasta el momento Lozano o alguno de los altos mandos de la televisora antes mencionada no se han pronunciado por lo dicho del polémico expresentador del programa Hoy, pero se duda que en algún momento el conductor o la televisora vaya a hacer comentarios en un futuro cercano con este terrible escándalo que los ha llenado con miles de criticas por parte del público y fans de Kaffie.

Fuente: Tribuna del Yaqui