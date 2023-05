Adiós, Fernando Alonso: Filtran que Taylor Swift estrenaría nuevo romance con afamado cantante

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Como algunos recordarán, hace un tiempo se viralizó la noticia de que Taylor Swift y el reconocido piloto de la F1 mantendrían una relación amorosa, hecho que trascendió después de que ambos terminaran sus respectivos romances con otras parejas, por un lado, la estrella pop terminó con su exnovio, Joe Alwyn, con quien duró alrededor de seis años. A su vez, el corredor cortó con su novia, la periodista Andrea Schalger.

Esta situación provocó que muchas personas comenzaran a especular que mantenían un amorío secreto, cuando la realidad era bastante distinta de lo esperado. De acuerdo con información de una fuente para el famoso tabloide británico, The Sun, la rubia sí tiene un nuevo romance, pero su nueva pareja no es Fernando Alonso, sino que se trataría de nada más y nada menos que del vocalista de la banda The 1975, Matty Healy, de quien estaría locamente enamorada.

Vinculan amorosamente a Taylor Swift con el corredor de autos, Fernando Alonso

Según datos del informante, debido a lo agitado de su agenda, ambos deben conformarse con mantener una relación a distancia, por lo que aplicaciones como Face Time y algunas otras de mensajes de texto se han convertido en sus más grandes aliadas, aún así, esto no deja de lado el hecho de que Taylor se encuentre sumamente feliz de esta nueva etapa en su vida. Por otro lado, el informante, aclaró que ambos salieron brevemente hace poco más de una década, pero en aquel entonces, las cosas no funcionaron.

Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron", aseguró el informante

Como suele ocurrir con este tipo de casos, el medio The Sun cuestionó a la fuente si la intervención de Matty Healy habría estado relacionada con la ruptura entre Taylor y Joe, cosa que éste negó, puesto, presuntamente, ambos se habrían separado en el mes de febrero, mientras que el reencuentro entre el cantante y Swift se habría dado semanas después de esto, por lo que no hubo ningún tipo de infidelidad en el medio.

Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce

Taylor Swift en realidad tendría un romance con Matty Healy

Créditos: Teen Vogue

Como se mencionó anteriormente, si bien, ambos se hicieron novios recientemente, tiempo en el que la atracción se siente a flor de piel y las parejas aprovechan para pasar el mayor tiempo juntos, la realidad es que su trabajo se los ha impedido, aunque esto no ha disminuido el entusiasmo de la cantante, quien según la fuente, "ella no puede esperar para verlo de nuevo", lo que deja entrever el gran compromiso de Taylor en esta nueva relación.

De acuerdo con algunos informes, en el mes de enero del 2023, la banda The 1975, ofreció un concierto en The O2 Arena en Londres, Inglaterra. Y para sorpresa de todos, Taylor Swift, salió al escenario donde se le vio cantar su tema Anti-Hero, en versión acústica, además logró encantar a todos los presentes con su cover de la canción The City, la cual fue escrita por la agrupación de Matty Healy.

