Sobrino de Ricky Martin hace grave acusación contra del cantante y lanza contrademanda por 10 mdd

Ciudad de México.- Como algunos recordarán, desde hace varios meses el cantante de La Mordidita ha estado en el ojo del huracán, después de que su sobrino, Yadiel Sánchez Martín lo acusara por violencia doméstica y acoso. De acuerdo con algunos informes, el joven habría asegurado que sostuvo una relación sentimental con Ricky Martin que duró un lapso de siete meses, pero tras terminar, el famoso habría comenzado a acosarlo, por lo cual comenzó a temer por su seguridad.

Derivado de esto, el joven solicitó una orden de restricción en contra del intérprete de Livin' La vida loca, misma que fue concedida por el juez que llevaba el caso. Sin embargo, el hermano del cantante, Eric Martin, salió en su defensa y afirmó que el demandante tiene “problemas mentales” y que podría estar mentir sobre el tema. “Investiguen bien, no porque alguien haga una orden de protección, una Ley 54, está diciendo la verdad”, declaró.

Sobrino de Ricky Martin lanza nueva demanda contra el cantante

Por otro lado, el puertorriqueño, emitió un comunicado en Twitter, donde tildó a la orden de protección en su contra como un acto que "se basa en alegaciones totalmente falsas" y que enfrentará el proceso con la "responsabilidad" que, asegura, lo caracteriza. Añadió que al tratarse de un asunto legal no hará "expresiones particulares" sobre el tema y agradeció a sus fans por las "muestras de solidaridad". La aseveración de Martín concuerda con un comunicado emitido por su equipo legal, en el cual aseguran que "las acusaciones contra Ricky, que conducen a una orden de protección, son falsas".

El 7 de septiembre, Ricky Martín presentó una contrademanda por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios contra su sobrino ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico. El famoso señaló que se siente “perseguido, asediado y acosado" por Dennis Yadiel Sánchez Martín, quien lo habría amenazado con “terminar con su reputación” si no le pagaba 20 millones de dólares.

Sobrino de Ricky Martin asegura que los abusos iniciaron cuando él iba a recogerlo al instituto

Parece ser que la batalla legal entre Ricky Martin y Yadiel continuará a través de demandas y contrademandas, esto debido a que recién este jueves, 4 de mayo, trascendió la noticia de que Sánchez Martin decidió responder a la demanda civil del cantante de La copa de la vida y Vente pa' ca con otro conflicto legal, el cual fue impuesto el día de ayer, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en donde el joven detalla una serie de supuestos encuentros sexuales no consentidos entre el famoso y él.

Dichos abusos habrían tenido lugar en el automóvil de Ricky, cuando éste iba a recoger a su sobrino a la escuela intermedia Sotero Figueroa en el mismo municipio en el que se levantó la denuncia. El documento estipula que los encuentros, no consentidos, ocurrieron mientras el demandante era menor de edad y, durante ese tiempo, el acoso de la celebridad se habría intensificado.

Las acciones de contactos sexuales no consensuales con un menor, además de constituir delitos, causaron enormes daños en Sánchez Martin, quien no tenía la madurez, ni la capacidad legal para consentir a los actos sexuales iniciados por un adulto en este caso, Ricky Martin (...) los daños por esta conducta sexual no consensual se estiman en unos 10 millones de dólares y son líquidos y exigibles en estos momentos", estipula la demanda