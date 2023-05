VIDEO: Entre golpes y empujones, bajan del escenario a conductor de Televisa por acoso a actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales la famosa cantante y reconocida actriz, Elaine Haro, acaba de difundir el VIDEO en el que se puede ver el momento exacto en el que el presentador de Televisa y manager, Rulo Sker, la acosa e intimida laboralmente en evento de Bandamax, por lo que un hombre fue a bajarlo del escenario entre unos golpes y empujones, mientras que el atacante se resistía y seguía gritando que la hundiría.

El pasado miércoles 3 de mayo se realizó un evento público para una transmisión del programa antes mencionado, en el cual se presentaron algunas celebridades y cantaron sobre el escenario, una de ellas fue Elaine, la cuál por desgracia ni siquiera pudo concluir con su presentación, dado a que Rulo se subió al escenario y se lo impidió, y aunque en su momento ella no quiso decir que pasó, con este material en TikTok finalmente rompió el silencio y reveló todo.

En el material mostrado, se ve justo el momento en el que ella está feliz entonando su tema, cuando el presentador que también es su manager, sube sobre el escenario y empieza a decirle que pare y hasta le arrebata el micrófono, tras lo que se le acerca y comienza a hablarle al oído, situación que a ella la pone incómoda, sin embargo, eso no fue todo, dado a que esté comenzó a hablar con el público diciendo que ella ya no volvería a cantar y que se bajaría del escenario.

Según Sker, los motivos por los cuales se había puesto así, es por el hecho de que ella estaba cantando un tema suyo y no de ella, por lo que no era justo dejarla seguir y pidió que cortaran la presentación, afirmando que desde ese momento ella jamás volvería a poder continuar con su carrera como cantante y de eso se encargaría él, siendo esto un claro acoso laboral, pues afirma que usará toda su influencia para hundirla y que no progrese.

Afortunadamente, mientras que Rulo seguía gritando y despotricando, llamando "cacatúas" al público, un hombre al que le dicen Chito, subió y le pidió que se bajara, pero como el presentador siguió y hasta le dió un manotazo, el hombre actuó de la misma manera y también lo empujó para bajarlo, a lo que Sker le aventó un golpe que no impactó por fortuna, y el cual tampoco lo detuvo, pues el salvador de Elaine lo siguió empujando hasta que ambos desaparecieron de la cámara.

Cabe mencionar que la joven actriz de La Mexicana y El Güero tras este video señaló que ella sentía una profunda impotencia y que no sabía que hacer, debido a que era la primera vez en toda su carrera que tenía que enfrentar una situación de esta índole y jamás le había tocado experimentar la intimidación o el acoso laboral, por ponqué desesperada está pidiendo ayuda para llevar este caso y que su carrera no sea hundida como se le amenazó.

