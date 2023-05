Ben Affleck es la mejor pareja íntima, según Gwyneth Paltrow; Jennifer Lopez responde a la confesión

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente el famoso y reconocido actor, Ben Affleck, de nueva cuenta acaparó todas las miradas públicas, debido a que según revelaciones de la famosa actriz, Gwyneth Paltrow, la cual señaló que él era una de sus mejores parejas en la intimidad, dando varios detalles impresionantes, tras lo que la querida actriz y también cantante, Jennifer Lopez, acaba de dar unas declaraciones que fueron tomadas como una respuesta "elegante" a la confesión de ella.

Como se recordara, el pasado miércoles 3 de mayo, Paltrow estuvo en el podcast de Alex Cooper, Call Her Daddy, en el cual habló de temas personales y laborales, por lo que a la conversación salió a relucir la relación sentimental que tuvo con Affelck cuando ambos grabaron juntos Shakespeare in Love, recordando todos los momentos que pasaron juntos y no solo los románticos o los malos, sino que también los más íntimos.

Esto pues al hablar al respecto del actor de Batman, la ganadora del Oscar afirmó que en la cama era alguien "técnicamente excelente", detallando que tenía una de las mejores formas para dar placer a la mujer, causando un fuerte revuelo en las redes sociales que comenzaron a sacar memes o ataques en contra de la actriz, debido a que afirman que no era momento para recordar eso cuando él ya está casado.

Ahora, durante las promociones para su próxima película en Netflix, que lleva por título The Mother, la querida cantante brindó una entrevista para The View, días después de lo dicho por Gwyneth, en la que cuando le cuestionaron sobre Ben, ella fue muy sencilla y elegante al decir que lo que más le gusta de su esposo es que "es un papá extraordinario. Me hace llorar", afirmando de forma tajante que para ella "el mejor papá que he visto en mi vida".

Tras este hecho, la intérprete de On The Floor dijo que no ha visto una persona tan dedica a sus hijos como el actor de Hollywood, confesando que incluso la ha enseñado "cómo debo interactuar con los chicos", reconociendo que en cuestiones de crianza tiene una armonía espectacular siendo padre y eso es algo que para ella lo hace ser admirable, recalcando que "es un hombre brillante por dondequiera que se mire, sabe muchas cosas".

Finalmente, señaló que es imposible no notarlo en esa faceta, pues en verdad es alguien que busca estar presente en sus vidas y que en realidad sí trata de entenderlos y llevar un lazo unido, asegurando que él "lee todos los libros y aprende todo lo que le sea posible sobre niños, y luego lo pone en práctica".

