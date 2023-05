Laura Bozzo arremete contra los nuevos reyes de Inglaterra: "Es Rey de los desgraciados"

Ciudad de México.- La coronación de los nuevos Reyes de Inglaterra trascendió fronteras y provocó que miles de personas opinaran sobre ambos monarcas, dado a su polémica historia junto a la Princesa Diana de Gales, ya que, como es bien sabido, tanto Camila Parker Bowles como Carlos III mantuvieron un romance no tan secreto mientras el royal se encontraba casado con Lady Di, lo que provocó la molestia de la gente y la actual desaprobación de los soberanos, en varios sectores de la sociedad.

Si bien, el hijo de la Reina Isabel II no es bien recibido entre el público, quien se lleva la peor parte es Camila, a quien muchas personas en Internet tildan de ser la tercera en discordia y la villana en la historia de Lady Di, entre estas personas se encuentra la polémica conductora, Laura Bozzo, quien no dudó en hacer su descontento a través de su cuenta oficial de Instagram donde compartió un duro mensaje en contra de ambos monarcas.

En su texto, la conductora de Laura en América hizo especial énfasis en que si bien, Camila Parker Bowles sería coronada como la indiscutible Reina de Inglaterra, jamás sería la "Reina de Corazones", titulo que la misma Princesa Diana se autodenominó al brindar una polémica entrevista para la BBC, donde reveló que en su matrimonio habían "tres", insinuando así el amorío de su esposo con Camila.

Sin embargo, la conductora no solo arremetió en contra de Camila, sino que también tenía unas cuantas palabras en contra de Carlos II, a quien acusó de no ser el Rey de Inglaterra, sino "el Rey de los desgraciados". Este comentario fue aplaudido por varios de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde congeniaron en el hecho de que Laura estaría diciendo lo que miles pensaban en el momento de la coronación.

Por otro lado, Laura hizo un pequeño homenaje para la la Princesa Diana, al publicar una fotografía de ella, asimismo anexó un largo texto en donde resaltó todas las cualidades con las que logró conquistar al público en los años 90, al mismo tiempo la reconoció que si bien pudo ignorar la infidelidad de Carlos III, ella decidió reconocerla y separarse de él, pese a que eso era considerado un escándalo para la corona británica.

Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones por tu sencillez humildad amor a los más necesitados por tu valor de enfrentar a una menarquia podrida. Pudiste hacerte la tonta ignorar que sabias que Carlos tenía a Camila como amante pero no te revelaste ejemplo para las mujeres alzaste la voz si no lo hueras hecho como tantas que se hacen las que no saben nada hoy serías la reina