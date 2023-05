Shakira hace realidad el sueño de las hijas de Jacqueline Bracamontes; así le agradeció la actriz

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Si bien, el pasado sábado, 6 de mayo, la mayoría de los medios de comunicación y parte del mundo estaban mirando hacia Inglaterra, por la coronación de su nuevo monarca, Carlos III, la realidad es que en el continente americano también estaban ocurriendo cosas por demás interesantes, como por ejemplo la celebración de los Billboards: Mujeres Latinas, donde Shakira fue conmemorada con el titulo de 'La mujer del año'.

Si bien, la colombiana fue muy aplaudida por su arrollador regreso a la música, tras bambalinas ocurrió algo que podría llegar a considerarse mágico y es que, la cantante de Te felicito es especialmente conocida por la gran actitud que tiene para con sus fans y por su labor altruista en su propio país, Colombia, donde procura ayudar lo más que puede a al infancia de su nación con su organización: Pies descalzos.

Por ello, no es de extrañarse que si bien, la intérprete de éxitos como Waka Waka y No era el centro de atención, se diera tiempo para hacer realidad el sueño de las tres hijas mayores de la exactriz de Televisa, Jacqueline Bracamontes, quien llevó a sus niñas tras bambalinas donde Shakira, ni corta ni perezosa se tomó una fotografía con ellas. La cara de ilusión de las menores no se podía esconder, mientras que la cantante no dudó en presumir sus aperlados dientes.

Gracias Shakira por hacer tan felices a mis tres princesas", comentó Jacqueline Bracamontes en su cuenta oficial de Instagram

Shakira posa junto a las hijas de Jacqueline Bracamontes

Créditos: Instagram @jackybrv

Jacqueline es una personalidad en la televisión hispanoamericana gracias a su participación en melodramas de la talla de Rubí (2004), Sortilegio, Las tontas no van al cielo y Al diablo con los guapos, la actriz también ha sabido ganarse el afecto de la comunidad latina de Estados Unidos gracias a su participación en shows como en Así Se Baila, Miss Universe, El Mundial, entre otros muchos programas.

Por lo anteriormente mencionado, no es de extrañarse que diversos famosos hayan reaccionado a la publicación de la actriz, entre ellos se puede mencionar a Paulina Rubio, quien también es una reconocida estrella de la música, así como alrededor de 191 mil de sus seguidores enviaron elogios tanto a Shakira, por acceder a tomarse la fotografía, como a las propias hijas de Jacqueline Bracamontes.

Como se mencionó al inicio de esta nota, Shakira fue condecorada con el titulo de 'La Mujer del Año', motivo por el que dio un conmovedor discurso en el que habló un poco sobre su amor hacia la música y cómo ésta fue fundamental para ayudarla a reencontrarse a sí misma luego de la infidelidad de su entonces pareja Gerard Piqué, argumentando que lo realmente importante es ser fiel a uno mismo.

Fuentes: Tribuna