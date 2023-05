EU: Tras pasar 8 meses internado en un hospital, afamado comediante pierde la vida

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Durante la jornada de este lunes, 8 de mayo, trascendió la noticia de que un famoso y querido comediante de Estados Unidos perdió la vida después de pasar cerca de ocho meses luchando por su vida en un hospital de Los Ángeles. La lamentable premisa fue confirmada por uno de sus amigos más cercanos. Cabe señalar que, aunque todo se hizo público el día de hoy, la realidad es que la celebridad llevaba poco más de mes y medio sin vida.

Se trata del comediante Bill Saluga, quien es famoso por su icónica frase: "Puedes llamarme Ray". Como algunos recordarán, el famoso inició su carrera en los medios como periodista, sin embargo, la vida lo terminó llevando a los escenarios como uno de los pioneros del stand up, a partir de ahí, el comediante logró conquistar al público por su impecable actuación y graciosos comentarios, por lo que no tardó en convertirse en una figura de culto.

Bill Saluga pierde la vida tras pasar 8 meses en un hospital de paliativos

La noticia de su fallecimiento trascendió gracias al medio The Hollywood Reporter, quienes lograron contactar con uno de los amigos más cercanos de Saluga, Bill Minkin, el cual reveló que el cómico perdió la vida el pasado 28 de marzo, a la edad de los 85 años. Aunque se desconoce la causa exacta de muerte, se cree que pudo fallecer por por una enfermedad, ya que, sus últimas semanas las pasó en cuidados paliativos, en un nosocomio de Los Ángeles.

Como se mencionó anteriormente, Bill Saluga es comediante estadounidense, que nació el 16 de septiembre de 1937 en Youngstown, Ohio. Su carrera comenzó en la década de 1960, cuando formó parte del grupo de improvisación The Ace Trucking Company, junto con Fred Willard, Michael Mislove y Patti Deutsch. El grupo se hizo famoso por sus apariciones en programas de televisión como The Tonight Show, The Show de David Steinberg, Mad About You, Blossom y Home Improvement.

Bill Saluga era un periodista que se convirtió en comediante

Saluga alcanzó la fama nacional en 1974, cuando creó el personaje de Ray J. Johnson Jr., un hombre que siempre se presentaba con su nombre completo y luego decía "Puedes llamarme Ray, o puedes llamarme J., o puedes llamarme Johnny, o puedes llamarme Sonny, o puedes llamarme Ray J., o puedes llamarme RJ... pero no me llames Johnson". Esta frase se convirtió en un éxito cómico y cultural, y Saluga la usó en numerosos comerciales, películas y programas de televisión.

Saluga también participó en otras producciones como actor de voz, como la serie animada Garfield and Friends, donde dio vida al personaje de Roy Rooster. Además, escribió libros infantiles y ha colaborado con organizaciones benéficas como la Fundación Make-A-Wish. Saluga vivió sus últimos años en la ciudad de las estrellas: Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde llegó a tener gran éxito por sus presentaciones

