Jenna Ortega protagonizará 'Beetlejuice 2' de la mano de Tim Burton; este será el elenco

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jenna Ortega sigue ganando reconocimiento en Hollywood con importantes papeles protagónicos. Ahora, la actriz que recientemente asumió el rol de Merlina Addams se une a otra franquicia cinematográfica: Beetlejuice. Para la esperada secuela de la popular película de 1988, la joven interpretará a la hija de Lydia Deetz, el personaje interpretado por Winona Ryder en la primera entrega.

Beetlejuice 2 está programado para su lanzamiento en otoño de 2024 y ha estado en planeación durante cerca de 10 años. The Hollywood Reporter señala que después de que se buscara al escritor ideal y la incertidumbre sobre si Tim Burton participaría como director una vez más, la película comenzó a avanzar este 2023 luego de que Jenna entrara en conversaciones para protagonizar el proyecto, además de que la producción comenzó a planear un rodaje en Londres para este mismo mes.

El filme también marca un reencuentro entre Burton y Ortega, quienes trabajaron juntos en Merlina de Netflix. Asimismo, la actriz destacará aún más por su estado actual de reina de lo gótico, pues curiosamente su ascenso al estrellato ha estado pavimentado con papeles en la franquicia Scream, así como en la serie slasher X del año 2022. Además, le dará más oportunidad para sacar su lado más excéntrico frente a la cámara.

Ortega confesó su fascinación por el horror en una entrevista con Olivia Rodrigo para la revista The Face: "No importa donde vaya. Siento que es algo que siempre me ha atraído desde que era más joven, algo que siempre me gustó. Es lo que me parece correcto y tienden a ser los guiones que me gustan. Me encantan las cosas que son un poco desagradables, cosas que cuando miras más de cerca, realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras".

Beetlejuice 2 incluirá el regreso del personaje Beetlejuice y la querida Lydia Deetz, quienes volverán a ser caracterizados por Michael Keaton y Winona Ryder, respectivamente. Por su parte, Justin Theroux también fue confirmado como parte del elenco. Plan B Entertainment, productora cofundada por Brad Pitt y Jennifer Aniston, se encargará de las labores de producción, mientras que Mike Vukadinovich escribirá el guion. Y como no podía ser de otra manera, Burton será el director.

Warner Bros. anunció que la cinta se estrenará el 6 de septiembre de 2024, el mismo día que Marvel tiene contemplado el lanzamiento de Blade, película de superhéroes basada en el vampiro del mismo nombre y al que encarnará Mahershala Ali.

Fuente: Tribuna