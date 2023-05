Shock en Televisa: Maribel Guardia, devastada, revela terrible lucha tras muerte Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de fans Televisa y lectores, acaban de quedar en completo shock, debido a que la reconocida actriz y muy querida cantante, Maribel Guardia, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que revela la terrible lucha que enfrenta, confesándose devastada y atemorizada, después de la inesperada muerte del también actor y talentoso cantante de 27 años, Julián Figueroa.

Cómo se recordará hoy, este martes 9 de mayo, exactamente hace un mes que por desgracia se confirmó que lamentablemente el actor de Mi Camino es Amarte, único hijo de Maribel, perdió la vida con tan solo 27 años de edad debido a un infarto agudo al miocardio, dejando destrozada a la actriz, a su esposa Imelda Garza Tuñón, su padrastro Marco Chacón y a su único hijo, José Julián Figueroa, que siguen asimilando su perdida.

Tras este doloroso pasaje en su vida, la reconocida actriz de Corona de Lágrimas ha sabido sobreponerse al dolor, demostrando que tiene una gran fortaleza, pues a pocos días de su pérdida, salió ante los medios para dar la cara y hablar sobre este profundo dolor que los embargaba, pero aún así afirmando que confiaba en Dios y en su destino, aceptando que él se lo mandó como tanto deseo y era él quién decidía cuándo llevárselo.

Maribel y Julián. Internet

Otro de los temas que llamaron la atención del público fue el hecho de que Imelda sigue muy unida a su suegra y continúa viviendo en su hogar, pues mucho se dijo sobre que saldría de dicho lugar después de su deceso. Ahora, la mañana de este martes 9 de mayo, Guardia brindó una entrevista a Shanik Berman para la revista de TV Notas, en la cual precisamente señaló que la lucha que ahora enfrenta es el temor a que su nuera se vaya de su casa junto a su nieto porque los adora a ambos.

Ante esta confesión, recordó que ellos se fueron a vivir con ella tras un intento fallido de secuestro a su hijo con Joan Sebastian, afirmando que la convenció con la promesa de que "si ustedes se vienen a vivir a la casa, te juro por Dios que si algún día me tengo que meter a defenderte a ti o a Julián, siempre te voy a defender a ti y no me voy a meter en nada entre ustedes, a menos que me pidan mi opinión", señalando que fue uno de los mejores momentos de su vida.

Por ese motivo es que ahora tema que vaya a irse, pues la adora como a una hija y su nieto es su adoración y su fuerza en estos momentos, pero que sabe que ahora debe pasar eso, al ser una mujer hermosa, independiente y fuerte que rehará su vida cuando esté lista, afirmando que actualmente se está preparando pues "la que incentivé a que tomara clases de actuación porque canta precioso, y mi nieto, al que amo con locura".

Mi temor es que un día se quieran ir y lo voy a entender porque tienen que echar sus alas a volar y los amo con toda el alma, pero por ahora mi nieto es mi refugio", concluyó.

Maribel y su familia. Internet

