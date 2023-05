Tras lanzar el celular de una fan al mar, Bad Bunny vuelve a causar polémica por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de enero, Bad Bunny se convirtió en tendencia y no fue precisamente por motivos positivos. Como algunos recordarán, el escándalo fue tal que el reguetenore terminó lanzando una amenaza a través de su cuenta oficial de Twitter en donde le dijo a sus fans que lo "extrañarían", pero... ¿qué fue lo que ocurrió? El famoso tomó el celular de una de sus fans y lo lanzó en dirección al mar, cuando ésta se le acercó para grabarlo, luego de que él salía de un restaurante.

Si bien, el boricua fue duramente criticado por muchas personas en redes sociales, donde fue tachado por no tener respeto a sus fans, todo parece indicar que el famoso no habría aprendido la lección y es que, en este martes, 9 de mayo, volvió a dar de qué hablar por presuntamente comportarse de manera negativa frente a una de sus fans, quien lejos de grabarlo o invadir su espacio personal, le habría pedido que se detuviera a firmarle un tatuaje que ella se había hecho de él.

Como sabrán los fans de Belinda, muchas veces el afecto y la admiración por algún famoso es tal que deciden llevarlo a otro nivel e imprimir algo de ellos en la piel, en el caso de la cantante de Luz sin gravedad, muchos de sus admiradores han llegado a grabarse la mirada de la famosa, su rostro y hasta la letra de alguna de sus canciones, este efecto no parece ser exclusivo de la estrella de Bienvenidos al Edén, ya que, la mencionada fan de el denominado conejo malo hizo lo mismo.

De acuerdo con algunos informes, todo ocurrió recientemente, cuando se difundió un video en TikTok, donde se puede apreciar a la fan en cuestión en plena calle, gritándole a Benito, quien iba custodiado por su equipo de seguridad; es entonces cuando la admiradora le dice: "¡Benito... Tengo tu cara tatuada!", al mismo tiempo que intentaba mostrarle el diseño que llevaba en su piel, sin embargo no obtuvo la reacción esperada.

Resulta ser que el presunto novio de Kylie Jenner apenas y la miró, y siguió caminando, no fue sino hasta instantes después cuando giro la cabeza, la miró y esbozó una sonrisa, aunque no se detuvo a darle ningún autógrafo. Como se mencionó anteriormente, la respuesta del boricua ante el homenaje de su fan dejó mucho que desear para varios internautas, quienes no dudaron en atacarlo por su actitud.

Sin embargo, no todo fueron comentarios violentos en contra del cantante de Me porto bonito, Ojitos lindos, Tití me preguntó, Diles, Neverita, Efecto, Diles, entre otras, ya que hubo quienes salieron en su defensa argumentando que él estaba en pleno derecho detenerse o continuar su camino, así como también se debe comprender que el famoso, en ocasiones, necesita tiempo para sí mismo.

